Appuntamento a Somma Vesuviana con il Presidente della Conferenza Episcopale Campana Mons. Antonio Di Donna

Grande partecipazione a Somma Vesuviana di pellegrini, turisti e cittadini. Strade decorate con palloncini, lanci di petali, stanno accogliendo la Madonna di Castello che dopo 13 anni ha lasciato momentaneamente il Santuario situato sul Monte Somma

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Questa sera, alle ore 19, l’accoglieremo in Piazza Vittorio Eamnuele III con la concelebrazione che vedrà la presenza di tutti i sarcerdoti e parroci di Somma Vesuviana. Poi la Madonna salirà alla Collegiata, nel Borgo Antico!”.

“Continua peregrina la Madonna di Castello per le strade di Somma Vesuviana. La comunità di Somma Vesuviana, turisti, cittadini e pellegrini, stanno partecipando in modo intenso alle processioni programmate per accompagnare la Madonna di Santa Maria a Castello che dopo 13 anni ha lasciato per qualche giorno il Santuario Mariano. Ieri sera la statua lignea della Madonna ha lasciato la chiesa di San Michele Arcangelo e dopo una processione durata circa tre ore con il passaggio lungo le strade centrali del paese, ha raggiunto la chiesa di San Domenico”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Nel 1631, la statua della Madonna venne coperta da una potente eruzione. Di notte e di giorno tutta la popolazione, anche con le torce accese, si mise alla ricerca della Statua donata alla città nel 1622 dal Venerabile Carlo Carafa. Il primo Sabato dopo Pasqua avvenne il ritrovamento, per la popolazione fu un vero miracolo che invitava al coraggio, al benessere anche agricolo e sociale.

Ogni 10 anni la Madonna visita la città, nell’anno del terremoto lo fece in jeep.

Oggi, alle ore 18, la Madonna di Santa Maria a Castello, lascerà la chiesa di San Domenico

Alle ore 19, la Madonna sarà in Piazza Vittorio Emanuele III con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana. Sarà una concelebrazione alla presenza di tutti i parroci e sacerdoti di Somma Vesuviana. Al termine si svolgerà l’atto di affidamento alla Madonna di Castello e la consegna delle Chiavi della Città. La statua, nella serata di Sabato 27 Maggio, giungerà in processione alla Collegiata. Domenica 28 Maggio il grande ritorno in salita, alm Santuario Mariano di Castell