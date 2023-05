Antonello Peru e Stefano Tunis, Sardegna al Centro 20 Venti – Il Governo faccia chiarezza sull’emendamento Einstein Telescope. Perimetrazione illogica che rischia di affossare l’economia dei 19 Comuni interessati.

La Regione solleciti dal governo un chiarimento interpretativo per rispondere alle preoccupazioni delle amministrazioni locali e di Confindustria

“Il Ministero dell’Università e Ricerca deve fare immediata chiarezza sui contenuti dell’emendamento al Decreto PNRR; che fissa nuove regole autorizzative per alcune attività economiche nei Comuni interessati dal Progetto Einstein Telescope. Come Sardegna al Centro 20 Venti solleviamo prima di tutto grande perplessità su una perimetrazione illogica; che rischia di affossare l’economia di territori distanti dall’area dell’ET. Chiediamo dunque alla Regione di farsi immediatamente portavoce delle preoccupazioni espresse dalle amministrazioni locali e da Confindustria.” Lo affermano Antonello Peru e Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20 Venti.

“Nessuno vuole esprimere dubbi su un progetto che può avere ricadute così importanti dal punto di vista economico e occupazionale; ma si devono dare certezze a quelle realtà imprenditoriali che insistono nei territori interessati. Abbiamo accolto molto favorevolmente la scelta di candidarci ad ospitare l’Einstein Telescope; ed altrettanto favorevolmente ci siamo espressi sul blocco dell’autorizzazione al Parco Eolico; che rischiava di mettere in discussione la candidatura. Questo emendamento però crea un comprensibile allarme sulla possibilità di espansione e/o ampliamento delle attività già presenti nei 19 Comuni e nei settori indicati dal provvedimento. E ovviamente rischia di pregiudicare in maniera definitiva la possibilità di nuove imprese di allocarsi in quella stessa area. Anche questa volta dobbiamo evidenziare che le amministrazioni locali interessate dovrebbero avere voce in capitolo e soprattutto dovrebbero poter incidere su qualsiasi decisione così importante per il futuro economico, imprenditoriale ed occupazionale.

Sardegna al centro 20 venti sollecita dunque un immediato chiarimento interpretativo dell’emendamento in questione; una rivisitazione della perimetrazione e l’apertura di un confronto a tutto campo con le popolazioni e le amministrazioni locali su tutte gli aspetti e le problematiche legate alla candidatura per l’Einstein Telescope.”

