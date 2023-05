Antiriciclaggio per l’arte: a Roma il Workshop organizzato da Genio Business

In collaborazione con Ai open mind

Questo imprescindibile aspetto per il mercato dell’Arte, alla luce delle trasformazioni e delle possibilità tecnologiche e di Intelligenza Artificiale dell’attuale momento storico, sarà l’oggetto del Workshop “Antiriclaggio per l’arte” organizzato da Genio Business, in collaborazione con Ai Open Mind.

Il seminario a Roma, mercoledì 24 maggio alle 17:15 , ospitato dalla Rome Business School di Via Giuseppe Montanelli 5 e trasmesso anche in diretta streaming a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=yiFn50n57ys

advertisement

La disciplina AML applicabile alle case d’asta, gallerie d’arte e antiquari, autenticità ed expertise per la valutazione dell’opera; gli strumenti di monitoraggio del rischio di riciclaggio e le criticità di Data retection policy; gli obblighi fondamentali quali l’ identificazione del cliente e “l’adeguata verifica della sua operatività”, la registrazione delle operazioni (oltre la soglia) le segnalazioni di operazioni sospette; gli aspetti fiscali come i crediti di imposta per l’arte e i rischi di riciclaggio: tutte facce del prisma di un mercato tanto complesso quanto affascinante che saranno affrontate da più che qualificati esperti, nel Workshop moderato da Eleonora Coloretti, Perito, Conservatore e Restauratore d’arte, ‘E.C. Conservazione e Restauro’. Nel corso dell’evento sarà presentato anche il libro di cui è Autrice, “Guardare il restauro”, uscito per Campisano Editore.

Iliano Sauro Liberatori, Amministratore di Genio Business, presenterà le soluzioni antiriciclaggio per la gestione dell’adeguata verifica, con attenzione alla casistica. Inoltre, parteciperanno con lui il Dott. Antonio Ragusa (RBS), l’Avv. Caterina M.J. Ciabattini(Lexant), l’Avv. Gerardo Giso (Lexant), il Prof. Giuseppe Miceli (Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte) nonchè l’Avv. Prof. Luigi Piccarozzi (Camera Avvocati Tributaristi).

Media Partner del workshop è la radio capitolina New Sound Level 90FM.

Media Partner di Ai open mind: Città Nuova | Dire Agenzia di stampa Nazionale | Diritto dell’Informazione | Media Duemila | Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui