In ricordo di Aldo Moro e Peppino Impastato

Caduti per colpa di organizzazioni criminali. Queste avevo come scopo di stravolgere la democrazia e creare panico. Ma anche spirito di subalternità nei cittadini.

Entrambi avrebbero potuto incontrare una sorte più benevole. Se solo si fosse manifestato maggiore sostegno e responsabilità da parte di tutte le forze in campo. Questi due uomini rimangono nei cuori dei cittadini per l’onestà intellettuale e l’amore che nutrivano nei confronti del loro Paese.

Sono simbolo di una tensione civica che andrebbe rinnovata e corroborata proprio da parte dei più giovani.

La società di oggi insegue il benessere economico come prova “ontologia” del successo personale. Bisognerebbe invece ritrovare nella cultura e nell’appartenenza alla propria comunità le ragioni del riscatto e della realizzazione del sé.

Dalle aule scolastiche, proprio dagli studenti, dovrebbero ritornare a diffondersi l’entusiasmo e l’interesse per le problematiche sociali. Ma anche per il futuro, per un esercizio consapevole dei propri diritti. Altresì per i doveri di cittadinanza. Soprattutto la passione per il dibattito costruttivo e per la discussione di soluzioni alle emergenze sociali.

La scuola dovrebbe tornare a costituire il cuore pulsante di scambi, idee, progettualità. Aspetto che probabilmente accadeva in misura maggiore in passato.

Ecco perché la formazione dei futuri cittadini non dovrebbe più essere bersaglio di scelte politiche nefaste e tagli indiscriminati.

Occorrerebbe una scuola a tempo pieno. Questo soprattutto nelle realtà territoriali più degradate e disagiate. In questo modo per permettere di veicolare messaggi improntati alla consapevolezza della responsabilità civile. Ma soprattutto all’esercizio del libero pensiero.