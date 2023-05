Paolo Andreucci e Rudy Briani al Rally Adriatico

Dopo aver vinto il Rally della Val D’Orcia, prova di apertura del Campionato Italiano Rally Terra il portacolori della Scuderia M33 e Skygate Paolo Andreucci, si appresta a prendere il via al Rally Adriatico, seconda prova del tricolore terra.

Navigato come sempre da Rudy Briani, al volante della Skoda Fabia Rally2 del Team H Sport di Silvio Lazzara gommata MRF Tyres, avrà il compito di aprire le danze in una di quelle gare che si prospetta molto avvincente, visti i nomi presenti nell’elenco iscritti della trentesima edizione della gara terraiola che quest’anno sarà valida anche per la finale del Challenge Raceday Rally Terra. Così come lo scorso anno, ad Andreucci toccherà il compito di passare per primo sulle speciali, in virtù della vittoria al Rally della Val D’Orcia.

“Il trentennale del Rally Adriatico si presenta come una gara molto interessante.” Ha dichiarato Andreucci. “L’elenco iscritti è di quelli che fa ben sperare per lo spettacolo e per il pubblico. Noi faremo di tutti per bissare il successo dello scorso anno. Sicuramente anche il meteo sarà una pedina decisiva per questa gara. Viste le importanti perturbazioni di questi giorni che stanno interessando il territorio sono vicino alla popolazione che sta subendo ingenti danni a causa della pioggia.

Con le nostre coperture MRF possiamo contare su ottime mescole, che ci possono permettere di trovare il giusto compromesso sulla strategia della gara. Vedremo nei prossimi giorni l’evolversi delle condizioni atmosferiche e capiremo meglio nel corso dello shakedown del sabato quale strategia adottare per la gara. Mi è dispiaciuto non essere presente in Sicilia per la Targa Florio. La Sicilia è una terra a cui sono molto legato, ma per altri impegni non si è riusciti a concretizzare la mia partecipazione. Rimane comunque aperta l’idea di partecipare nei prossimi mesi a qualche gara su asfalto. Non si esclude che possa essere qualche gara del Campionato Italiano Assoluto Rally.”

Il rally Adriatico, così come lo scorso anno, si disputerà sabato 20 e domenica 21 con partenza ed arrivo ad Urbino. La cerimonia di partenza è prevista per sabato sera, mentre il rally vero e proprio si concentrerà nella giornata di domenica con la formula tre per tre, tre prove da ripetere per tre volte. Due prove sono già conosciute dai piloti che hanno disputato la gara lo scorso anno, la “San Fiorano” di 8.91 chilometri e la “Molleone” di 9.28 chilometri sono state prese dal percorso del 2022, mentre la “Colondello” di 5.29 chilometri è stata inserita come tratto nuovo nell’itinerario di questa edizione. Il parco assistenza sarà a Fermignano così come i riordini.