Ambiente, un milione 300mila euro per progetti di cura e valorizzazione dei beni comuni

“Il tema della gestione sostenibile dei beni comuni, attraverso processi e metodologie partecipative, è previsto nella Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile (SrSvS), approvata nel 2021 dalla Giunta regionale, e punta al coinvolgimento delle popolazioni locali nelle scelte di programmazione e pianificazione”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, annunciando un bando per finanziare progetti finalizzati alla cura e alla valorizzazione di beni comuni. Il finanziamento di un milione 300mila euro è destinato agli enti pubblici titolari di Ceas (Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità), accreditati e non accreditati. L’importo massimo che può essere assegnato a ciascun progetto è di 40mila euro e può coprire fino al 100% dei costi ammissibili.