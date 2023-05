Ambiente e salute pubblica: il trattamento delle acque reflue industriali

Trattamento delle acque reflue industriali sta ad indicare un processo essenziale per rimuovere i contaminanti dalle acque reflue generate dalle attività industriali. Questi contaminanti possono includere sostanze chimiche, metalli pesanti, sostanze organiche e altri inquinanti che possono essere dannosi per l’ambiente e per la salute umana se rilasciati nell’ambiente.

Il processo di trattamento delle acque reflue industriali può essere molto complesso e può richiedere l’uso di diverse tecnologie e processi per rimuovere i contaminanti presenti. Le tecnologie disponibili per il trattamento delle acque reflue industriali includono la filtrazione, la sedimentazione, la coagulazione/flocculazione, la disinfezione, la sterilizzazione, la distillazione, l’osmosi inversa e la desalinizzazione.

Il trattamento delle acque reflue industriali può essere effettuato attraverso diversi processi, a seconda del tipo e della quantità di contaminanti presenti. I processi più comuni includono 4 fasi.

advertisement

Pre-trattamento e trattamento primario

Questo primo processo, detto pre-trattamento, coinvolge la rimozione dei solidi grossolani e dei materiali grossolani dalle acque reflue attraverso processi di filtrazione e sedimentazione.

Nel trattamento primario invece, è coinvolta la rimozione dei solidi in sospensione e delle sostanze organiche dalle acque reflue attraverso processi di sedimentazione e coagulazione/flocculazione.

Trattamento biologico e chimico

Per quanto riguarda il trattamento biologico, questo processo coinvolge l’uso di microrganismi per rimuovere le sostanze organiche presenti nelle acque reflue attraverso processi di aerobiosi o anaerobiosi. Infine nel trattamento chimico l’uso di sostanze chimiche per rimuovere i contaminanti presenti nelle acque reflue attraverso processi di ossidazione, riduzione o precipitazione chimica.

Dopo il trattamento delle acque reflue, l’acqua può essere riutilizzata nelle attività industriali o può essere rilasciata nell’ambiente in modo sicuro e sostenibile.

È importante notare che il trattamento delle acque reflue industriali deve essere effettuato in conformità con le leggi e le normative locali e nazionali, e deve essere svolto da personale altamente qualificato e addestrato. Inoltre, le aziende industriali dovrebbero adottare misure preventive per ridurre la quantità di acque reflue prodotte e per minimizzare l’impatto ambientale delle loro attività.

Ambiente e salute pubblica

Il trattamento delle acque reflue industriali è importante non solo per proteggere l’ambiente e la salute pubblica, ma anche per aiutare le aziende industriali a ridurre i costi operativi e a conformarsi alle normative ambientali. Le aziende che non adottano un adeguato trattamento delle acque reflue possono affrontare sanzioni finanziarie e legali, e possono subire danni alla loro reputazione.

Per altri articoli clicca qui.