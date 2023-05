Nel corso della seduta del 25 maggio, il Consiglio Comunale della cittadina della costa nord-occidentale della Sardegna ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (costituito da Monica Pulina e da Giovanni Monti e integrato in seno alla maggioranza) che è finalizzato ad attivare iniziative volte al sostegno psicologico, alla individuazione di specifici finanziamenti e di attrezzature materiali atte a supportare i portatori di stomia nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

L’interesse riguardo tale tematica è nato in seguito a una serie di incontri avuti dalla consigliera Pulina con i portatori di stomia intestinale e/o urinarie e con il rappresentante locale della FAIS (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati). È emerso in modo incontestabile che la condizione dei portatori di gravi patologie in generale, e degli stomizzati in particolare, merita maggiore attenzione.

Tra le criticità evidenziate, l’ordine del giorno ha posto l’accento sull’imprescindibile realizzazione di nuovi servizi igienici pubblici che siano in grado di soddisfare le esigenze, oltre che dei cittadini e degli ospiti, dei soggetti diversamente abili e di quelli affetti da gravi patologie, a iniziare dagli stomizzati.

Monica Pulina, capogruppo Fratelli d’Italia: “Adesso passare ai fatti”

“Ci aspettiamo una pronta risposta dell’Amministrazione Comunale, a iniziare dagli assessori più direttamente coinvolti.

Anche i titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc…) possono dare un grande segnale di civiltà. Come? Decidendo di installare nei propri esercizi attrezzature idonee a consentire ai portatori di stomia di fruire dei servizi igienici per poter sostituire le sacche”.

