Alghero e Ozieri: giornata mondiale per l’igiene delle mani

Sassari, 05 maggio 2023. Una grande partecipazione ha registrato oggi l’evento organizzato dalla Asl di Sassari all’interno dei presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri. Evento in occasione della giornata mondiale per l’igiene delle mani; infatti, hanno allestito box pedagogici e informativi nelle strutture sanitarie per sensibilizzare gli operatori e la popolazione sull’importanza dell’igiene delle mani.

La giornata mondiale dell’igiene delle mani è stata promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). In questa occasione la Asl di Sassari ha avviato una campagna di sensibilizzazione e informazione volta a mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani; nonchè a rafforzare l’impegno dell’Azienda nel sostenere buone pratiche per diffondere il miglioramento di questa procedura.

Questa mattina nelle Hall dei presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri c’erano dei box informativi con del personale infermieristico dedicato all’ Infection Control. Questi ultimi si ocuppavano di diffondere materiali illustrativi, risponere ai quesisiti attraverso l’uso del box pedagogico e valutavano se il lavaggio delle mani fosse corretto.

Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), in particolare quelle sostenute da batteri multi resistenti, sono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria soprattutto in relazione agli effetti della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie e di una medicina diagnostica sempre più invasiva e aggressiva.

Dare valore all’igiene delle mani, alla prevenzione e al controllo delle infezioni fa sì che sia i pazienti che gli operatori sanitari si sentano protetti e assistiti. Inoltre, incoraggerà le persone a lavarsi le mani al momento giusto e con i prodotti giusti.

