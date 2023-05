Alfasigma: conclusa la procedura di licenziamento collettivo

Alfasigma: si è conclusa con esito positivo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la procedura di licenziamento collettivo.

Alfasigma e tutte le Parti hanno firmato il verbale di accordo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e s.m.i., attraverso il quale si è conclusa la predetta procedura avviata in data 20.02.2023 dalla società Alfasigma per 333 esuberi. In tale intesa sono state ridotte le eccedenze occupazionali da 333 a 256 e 227 volontari dichiarati da Alfasigma; con la dislocazione delle sedi e dei profili indicati dalla società, di cui all’allegato al verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale.

I licenziamenti

I licenziamenti saranno effettuati entro i termini di 120 giorni stabiliti dalla legge 223/1991 , a decorrere dalla data del 05.05.2023. Si privilegia il criterio dell’adesione volontaria all’uscita attraverso la non opposizione al licenziamento, altresì per coloro che possano maturare i requisiti pensionistici anche tramite la fruizione della NaSpi, alle condizioni di erogazione, alle rispettive entità di incentivazione economica all’esodo, le modalità e condizioni precisate nel verbale d’incontro sottoscritto dalle Parti in data 18 aprile 2023.

Le Parti attueranno il monitoraggio del processo di gestione relativamente alle adesioni volontarie all’uscita entro i 120 giorni. Il fine è di ottenere il saldo zero degli esuberi evitando risoluzioni forzate.

Le figure professionali di ISF e AM

Tale esame in merito alla distribuzione dell’Informazione Scientifica del Farmaco territoriale (locale e regionale) delle figure professionali di ISF e AM, sarà di fondamentale importanza ai fini di garantire un’adeguata copertura organizzativa e geografica che sia coerente con il portafoglio prodotti di Alfasigma per l’attività di informazione ai MMG e Specialisti; ed al fine di esaminare le più opportune soluzioni gestionali dovendo attuare delle fuoriuscite volontarie. Questo laddove sussistano sovrapposizioni o carenze. Ciò tenendo conto delle opportunità professionali createsi, delle competenze e della qualifiche professionali possedute. Mentre per eventuali trasferimenti del personale, si procederà ispirandosi prioritariamente al criterio della prossimità geografica.

Resteranno comunque in essere gli incentivi economici che venissero eventualmente richiesti a fronte di una tardiva adesione al piano della volontarietà, salvo per la quota dell’acceleratore il cui termine è scaduto il 05.05 u.s. In caso di adesioni volontarie superiori al numero degli esuberi dichiarati nel verbale firmato tra le Parti in sede ministeriale, la società ne valuterà l’accoglimento, o meno, valutando le posizioni professionali e delle aree organizzative dei lavoratori rientranti nella lista delle figure eccedenti di cui all’allegato al suddetto verbale, considerando le compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, nonché le valutazioni sulle opportunità occupazionali di ricollocazioni a seguito delle richieste di adesioni volontarie.

Il sindacato

Il Sindacato UGL Chimici ha ribadito altresì in sede Ministeriale, come la gestione di tale processo debba avvenire attraverso l’affidamento condiviso tra le Parti. Questo affinché si arrivi alla risoluzione delle eccedenze occupazionali solo attraverso volontarietà NON SPONTANEE. Ciò onde evitare che, a partire dal 121esimo giorno l’azienda possa attuare dei licenziamenti individuali per Giustificato Motivo Oggettivo nei confronti di quei lavoratori considerati come eccedenze residuali NON FUORIUSCITI VOLONTARIAMENTE nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo.