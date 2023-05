Al professor Francesco Pira il I°Premio “Pace e Spiritualità 2023”

Consegnato dalla Presidente dell’Accademia EuroMediterranea delle Arti, Maria Teresa Prestigiacomo. “Difficile – dichiarato il docente- scrivere di Pace quando tutti alimentiamo conflitti quotidiani”

Messina. Il sociologo, saggista e giornalista siciliano, Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell’Università di Messina, ha ricevuto il I° Premio “Premio Pace e Spiritualità”, nella sezione articoli giornalistici, giunto all’ottava edizione organizzato dall’Associazione Culturale Accademia Euromediterranea delle Arti, presieduta da Maria Teresa Prestigiacomo. Una riflessione pubblicata sul giornale on line Voce dell Jonio intitolata “Predichiamo la pace ma siamo in guerra”; infatti, è questa che ha permesso all’opinionista di ottenere questo prestigioso risultato. La Giuria è composta da Marcello Strano, Giuseppe Pruiti, Antonino Morreale e Salvo Romano; hanno scelto il lavoro di Pira per il particolare messaggio di Pace inviato in un articolo dai contenuti sociologici. La cerimonia di consegna del Premio si è svolta domenica 28 maggio 2023 presso la Sala delle Bandiere del Palazzo Municipale di Messina.

Il Premio è stato consegnato dalla Presidente Prestigiacomo, Insieme ad una Preziosa pubblicazione di Dino Madaudo “Memorie di Vita Politica”.

Le parole del professore Francesco Pira

“Sono molto contento di ricevere un Premio dedicato alla Pace e alla Spiritualità in questo momento di guerra e di conflitti; ovvero ciò che ha dichiarato il professor Francesco Pira dopo la consegna del Premio. ” Oggi si mettono in discussione i valori della solidarietà e del vivere insieme; perché è cresciuto l’individualismo, il cattivismo e la voglia di prevaricazione.

Nella società dominata dalla comunicazione affrontiamo il paradosso della disconnessione, la non comunicazione che continua a generare esclusi che sfuggono ai fondamentalismi, alla povertà, alle guerre e allo sfruttamento economico”.

Francesco Pira

Francesco Pira insegna comunicazione strategica, giornalismo digitale e giornalismo sportivo; lavora presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina; qui è Delegato del Rettore alla Comunicazione. Inoltre, è Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la Pubblica Amministrazione e l’Impresa”.

Intensa e significativa anche l’attività di ricerca e docenza all’estero. Infatti, è Coordinatore e Responsabile Scientifico per l’Italia del Progetto OIR – Erasmus + (Open Innovative Resources) finanziato dall’Unione Europea; vede insieme le Università di Lublino (Polonia), Oviedo (Spagna) e Messina. E’ stato Visiting Erasmus presso la Yerevan State University (Armenia) ed è Visiting Marie Curie Staff Member presso il Center for Social Science; Tiblisi (Georgia), nell’ambito del Progetto SHADOW (MSCA-RISE call H2020-MSCA-RISE-2017. Circa 70 le pubbliche scientifiche che comprendono saggi e articoli su riviste nazionali e internazionali. Giornalista, è Columnist del quotidiano statunitense La Voce di New York, e collabora a quotidiani e riviste dove scrive commenti e rubriche sulla società e le nuove tecnologie.

