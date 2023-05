Al Policlinico di Palermo è operativo un Gruppo aziendale per la prevenzione degli atti di violenza. “E’ stato rilevato che il problema maggiore per gli utenti non riguarda la gestione clinica, bensì il vissuto dei tempi di attesa e la sensazione di ‘sentirsi abbandonati'”. Così Salvatore Iacolino, Commissario del Policlinico di Palermo. xd6/vbo/gsl