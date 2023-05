AIDP Award: Crédit Agricole e Genuina trionfano con il progetto Flow

Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni, entities italiane del principale gruppo assicurativo francese Crédit Agricole Assurances, insieme a Genuina Hub, agenzia di comunicazione leader nell’innovazione tecnologica e nella Human Sustenaibility, sono stati tra i vincitori degli AIDP Award 2023 assegnati durante il 52º Congresso AIDP (Associazione Italiana Direzione Personale – Risorse Umane) tenutosi a Firenze. Il trionfo è arrivato grazie al progetto Flow, che mette in primo piano l’utilizzo etico di avatar e intelligenza artificiale nel mondo delle Risorse Umane.

Alessandro Castelli: “L’uso di nuove tecnologie non deve, e mai dovrà, sostituire l’interazione umana”

L’Head of Human Capital, CHRO, Communication, ESG, Organizational Asset, Property and Mobility Management – Crédit Agricole Assurances Group Italy ha dichiarato che: “Siamo onorati di essere tra i vincitori di questo prestigioso concorso. Questa occasione è un’opportunità per ribadire l’idea che portiamo avanti con convinzione ed entusiasmo: l’uso di nuove tecnologie non deve, e mai dovrà, sostituire l’interazione umana. Semmai deve configurarsi come un complemento che dia valore aggiunto all’esperienza. Non bisogna avere paura di queste novità. Anzi, ritengo fondamentale non farci mai trovare impreparati e portare sempre avanti dei progetti”.

Luigi Irione: “Continueremo a guidare il cambiamento etico nel settore HR”

Il CEO e Founder di Genuina ha aggiunto: "È con grande entusiasmo che accogliamo il riconoscimento degli AIDP AWARD per il nostro progetto Flow. Questa vittoria testimonia il nostro impegno costante nell'applicare l'etica e l'innovazione nel contesto delle Risorse Umane. L'utilizzo responsabile di intelligenza artificiale e avatar nei processi aziendali rappresenta un'importante pietra miliare nel miglioramento dell'esperienza dei nuovi collaboratori. Siamo grati a Crédit Agricole Assurances Group Italy per la collaborazione. Siamo ansiosi di continuare a guidare il cambiamento etico nel settore HR e di sviluppare soluzioni all'avanguardia".