“Adottiamo una spiaggia”: invasione di bambini a Porto Palmas

La splendida spiaggia di Porto Palmas invasa pacificamente e in maniera sostenibile da bambini e bambine. Divertimento, lezioni di rispetto per l’ambiente e pulizia di arenile e fondale. Siglato un accordi di partenariato fra Legambiente Sassari e Rotary Club Sassari Nord

Adottiamo una spiaggia? La risposta all’appello è: si! Decine e decine di giovanissimi sabato scorso in mattinata hanno raggiunto la splendida spiaggia di Porto Palmas, in piena Nurra, rispondendo così alla richiesta di soccorso di quel posto fantastico. Hanno inoltre animato intera giornata dedicata alla sensibilizzazione, al rispetto per l’ambiente, alla sostenibilità e all’operatività.

L’iniziativa è stata messa in campo in sinergia da Legambiente Sassari e Rotary Club Sassari nord. Quest’anno è giunta alla sua quinta edizione. Ha scelto di svilupparsi in uno dei luoghi più affascinanti dell’interno nord ovest della Sardegna e dell’intera Isola.

L’invasione, pacifica e sostenibile, è cominciata alle 10.30 con saluti e benvenuto. E’ proseguita poi con l’esposizione di una relazione sul luogo (“Biodiversità e stato di conservazione“). A seguire un’azione di pulizia della spiaggia a cura di bambine e bambini – seguiti e accompagnati nell’attività dai soci delle due Associazioni coinvolte. Ma anche una pulizia “più profonda” messa in campo grazie a due apneisti di Legambiente sul fondale fronte spiaggia.

Gli obiettivi

Associazioni diverse, ma obiettivi comuni. Obiettivi ribaditi anche dalle volontà espresse al momento della firma di un accordo di partenariato che porterà Legambiente Sassari e Rotary Club Sassari nord a concertare insieme azioni di sensibilizzazione mirate al diffondere sempre più il seme della consapevolezza ed un messaggio: “Tutelare l’ambiente è tutelare noi stessi”. Il tutto apprezzando e valorizzando il patrimonio di biodiversità che in Sardegna si ha l’onore di abitare e vivere quotidianamente.

