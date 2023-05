Arriva nelle radio “Adagio” il nuovo singolo di Flavio Sax

Dal 12 maggio è in radio “Adagio”, grande successo internazionale, nella personale versione di Flavio Sax, contenuto nell’album “Full of Love”, già disponibile in digitale negli store e sulle piattaforme.

“L’Adagio è un brano con un impatto emotivo enorme che ha fin da subito suscitato forti emozioni in me” Afferma Flavio Sax. “Suonarlo mi fa sognare, e mi fa capire ancora di più come la mia musica e il suono del mio Sax sembrano provenire da un luogo ignoto, sconosciuto, quasi misterioso, ma che atterra in un posto necessario, importante: il posto in cui nascono l’Amore, la bellezza, gli sguardi, la semplicità ovvero le cose belle della vita. E l’Amore, con le note dell’Adagio nelle orecchie, diventa sempre più bello.”

Questa la tracklist dell’album “Full of Love”: “Bohemian Rhapsody”, “Shallow”, “Kiss the Rain”, “When a Man Loves a Woman”. E ancora “Caruso”, “The Power of Love”, “Morning Light”, “Adagio”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “Sorry Seems to be the Hardest Word”.

“Non riesco a pensare alla mia vita senza la musica. Tutte le grandi emozioni che ho vissuto sono state accompagnate dalla musica. Per me è come l’aria che respiro ed è sinonimo di felicità.”

E continua Sax “Fin da ragazzino ho avuto la fortuna di approcciare diversi mondi musicali. Mi sono avvicinato ad ognuno di loro con curiosità e tutti quanti, in qualche modo, hanno influenzato il mio stile musicale e il suono stesso del mio Sax. Tutto è cominciato con la musica classica, al Conservatorio, suonando il Clarinetto Orchestrale e le note di Ludwig van Beethoven mi hanno subito affascinato. Poi ho cominciato ad ascoltare rock melodico seguendo artisti come i Toto, Boston e i Supertramp.

Il percorso è continuato con la musica elettronica dei Tangerine Dream e Jean-Michel Jarre, il jazz di Chick Corea, il funky di Maceo Parker e Candy Dulfer e il gospel di Kirk Franklin. Ma la lista potrebbe essere più lunga”

