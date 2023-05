ABC Motorsport al via del 12⁰ Slalom Guspini Arbus

Nuovo impegno alle porte, dunque, per il team ABC Motorsport, che allo slalom Guspini Arbus che si svolgerà nel fine settimana, si schiera con sette piloti al via. La gara organizzata da Arbus Pro Motor’s ASD si svolgerà, quindi, in provincia di Cagliari il 20 e 21 Maggio.

Sarà Fabrizio Urrai a rappresentare il team sardo in RS 1400 con la sua Fiat Punto.

In N1600 punterà, inoltre, ad una gara solida Gian Michele Cossu, che sarà al via sulla sua Peugeot 106. Stesse ambizioni per Giampietro Pala in N +2000, dove vorrà raccogliere il massimo con la sua Renault 5 GT Turbo.

Nel gruppo S e in classe S5, vorrà far bene Diego Pala che si schiererà allo start con la sua Fiat X1/9.

Nel gruppo E1 sarà Alessandro Frogheri su Citroen Saxo di classe 1600 a difendere i colori ABC.

In E2SH, duetto di piloti ABC al via con Angelo Ibba su Fiat 126 e Marco Collu su Fiat 500 che vorranno essere protagonisti della classe 1000.

Il programma della manifestazione prevede le verifiche di rito al sabato, con la ricognizione e le manches di gara che si disputeranno tutte nella giornata di domenica a partire dalle 9.30.