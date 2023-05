A Torre Grande il 6 maggio, terza Giornata ecologica

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano, insieme alla ditta Formula Ambiente che in città gestisce il servizio di igiene urbana, organizza la terza edizione della Giornata ecologica, che si celebrerà nella borgata marina di Torre Grande sabato 6 maggio.

“Rispetto alle precedenti edizioni, andate in scena di domenica, quest’anno la manifestazione si svolgerà di sabato per consentire la partecipazione delle scolaresche – spiega il Sindaco Massimiliano Sanna -. Grazie all’adesione entusiasta della dirigente Giuseppina Loi, saranno presenti tutte le classi prime e seconde dell’istituto di Viale Diaz. 120 giovani studenti, che trasformeranno la giornata ecologica in una grande festa”.

Obiettivo della giornata rimane come sempre la raccolta di rifiuti, che oltre alle scolaresche rimane aperta a chiunque abbia a cuore il decoro urbano di Torre Grande.

L’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, insieme al responsabile del cantiere di Oristano, Fabio Fresu, ha effettuato un sopralluogo nella marina per individuare i punti più critici, che saranno oggetto della raccolta da parte dei volontari.

“Come nelle precedenti edizioni, ci aspettiamo un gran numero di iscritti considerato che oltre alle scuole abbiamo deciso di coinvolgere anche le associazioni che in città si occupano di tutela ambientale” aggiunge l’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – Se l’affluenza sarà importante, la raccolta si dislocherà in diversi punti della borgata: sicuramente, a ridosso del porticciolo turistico, nella pineta di fronte al Tennis Club e nelle vie interne, dove purtroppo, durante il sopralluogo, abbiamo notato numerose buste abbandonate”.

Il punto di ritrovo è il piazzale della Torre, alle 8.30. Chi arriverà più tardi, potrà comunque iscriversi e dare il proprio contributo. A fine mattinata saranno messe in palio tre biciclette e alcuni buoni spesa, offerti dallo Spazio Conad di Oristano. Formula Ambiente metterà a disposizione dei partecipanti un kit per la raccolta: maglietta-ricordo gentilmente omaggiate dall’azienda Vestis, guanti, buste e una borraccia. Per i più piccoli, per ogni bustina di cicche raccolte, in omaggio una confezione di fragole prodotte da “L’Orto di Eleonora” che omaggerà i presenti con un simpatico braccialetto.

Fondamentale l’apporto che darà il Ceas Aristanis, che coinvolgerà in particolar modo i 120 studenti: “Ai ragazzi faremo fare una passeggiata ecologica, durante la quale spiegheremo i concetti base dell’educazione ambientale, prima di trasferirci nella pineta di Torre Grande per effettuare la raccolta. Al termine, faremo un percorso educativo per una corretta raccolta differenziata” spiega il titolare del Ceas Antonio Ricciu.

La giornata ecologica si concluderà con l’estrazione a premi, alle 12.30, presso gli spazi di Eolo, che ha dato la sua disponibilità anche per la distribuzione di frutta ai partecipanti.