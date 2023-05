A Torre Grande 120 bambini e 25 quintali di rifiuti raccolti nella giornata ecologica

120 bambini presenti, per una giornata ecologica che ha fatto segnare la raccolta record di 25 quintali di rifiuti raccolti, secondo una pesata effettuata a fine mattinata dalla ditta Formula Ambiente.

Numerosi anche i volontari che hanno dato un contributo determinante alla raccolta nella località marina di Torre Grande.

Tra le vie della marina e nella pineta antistante il circolo del Tennis Club 70, bambini e adulti hanno ripristinato il decoro urbano, in una borgata purtroppo danneggiata dall’inciviltà di chi, ancora oggi, getta i rifiuti in maniera indiscriminata.

Organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano, in collaborazione con Formula Ambiente, la giornata ecologica è stata segnata da una giornata splendida, arricchita dai colori e dalla gioia dei bimbi. La raccolta si è concentrata in diverse aree, ma non nella spiaggia, rispettando le indicazioni della Lipu, associazione di protezione degli uccelli che ha segnalato la nidificazione del fratino in questo periodo tra le dune di sabbia.

I partecipanti hanno raccolto di tutto, concentrando però le proprie attenzioni soprattutto sui rifiuti di plastica.

“Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato, ma soprattutto alla scuola primaria di Viale Diaz, che ha dato la propria adesione – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. – È intenzione del Comune organizzare altre giornate ecologiche come quella odierna e coinvolgere man mano tutti gli istituti scolastici della città. Siamo soddisfatti della partecipazione di associazioni e singoli cittadini e abbiamo lanciato un messaggio preciso ai più giovani, affinchè siano sensibili ai temi dell’educazione ambientale”.

Nella piazza della Torre, la giornata è cominciata alle 8.30, con la raccolta delle iscrizioni e la distribuzione del kit: a tutti i partecipanti, una maglietta omaggiata dall’azienda Vestis, guanti e buste per la raccolta.

Contributo determinante per la buona riuscita della giornata è stato dato dal Ceas Aristanis, che con i suoi esperti ha guidato gli studenti nella pulizia della spiaggia in un’attività di sensibilizzazione sul riciclo creativo e la raccolta differenziata.

A conclusione della giornata, frutta per tutti: meloni, angurie e fragole, con i braccialetti omaggiati dall’azienda Orto di Eleonora. Grande soddisfazione per chi ha vinto i premi finali, assegnati con un’estrazione tra coloro che hanno partecipato alla raccolta dei rifiuti. Quattro biciclette e buoni-spesa offerti da Spazio Conad Oristano hanno contributo a rallegrare ulteriormente la giornata.