A Tertenia la prima tappa di “Spiagge Guarenti” 2023

Sabato 6 maggio nella spiaggia di Foxi Manna la giornata eco-solidale con protagonisti gli utenti del Centro di salute mentale della Asl Ogliastra

advertisement

A Tertenia la prima tappa di “Spiagge Guarenti” 2023

Lanusei 3 maggio 2023 – Si terrà nella spiaggia di Foxi Manna di Tertenia la prima di tappa del 2023 di “Spiagge guarenti”; l’iniziativa eco-solidale che da qualche anno si svolge in giro per le coste della Sardegna.

Protagonisti dell’evento che inizierà alle 9.30 di sabato 6 maggio, saranno gli utenti del Centro di salute mentale della Asl Ogliastra che daranno un esempio di grande senso civico pulendo il litorale.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Andalas de Amistade Trekking”, dal Centro di salute mentale della Asl Ogliastra e dal comune di Tertenia.

Un progetto che nasce per sensibilizzare i partecipanti sui temi legati all’ambiente, ma sarà anche un’occasione per svolgere una salutare attività all’aria aperta ed un importante momento per socializzare e contribuire ad abbattere lo stigma legato alla salute mentale.

La giornata sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e dare un contributo alla pulizia della spiaggia.

Per altre notizie simili clicca qui: Asl Ogliastra, un 2022 da record per il Centro trasfusionale