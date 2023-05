A Cesenatico per l’euro-derby di Champions si cena gratis!

Alla Miss America di Cesenatico buffet libero davanti al mega-wall da 100 pollici. I titolari: “Evento storico, merita di essere celebrato in maniera speciale”

Notti magiche di Champions: per l’euro-derby si cena gratis!

Non capita tutti i giorni di vivere un derby italiano in una semifinale di Champions League. Accadrà mercoledì prossimo (10 maggio) nella prima sfida fra Milan ed Inter.

E allora, per celebrare un evento calcistico di portata storica, la sala giochi “Miss America” – sulla statale Adriatica (davanti al Famila) – propone ai suoi clienti l’iniziativa dal titolo “Gustatevi la partita con noi”.

Dalle ore 20 fino a mezzanotte, verrà offerto un ricco buffet completamente gratuito a tutti i clienti della sala.

“Milan e Inter – spiegano i fratelli Roberto e Paolo Rossi, gestori della Miss America –

sono squadre che annoverano tantissimi tifosi anche in Romagna e dunque il derby di Champions sarà un evento molto sentito anche sul nostro territorio.

Per questo abbiamo voluto festeggiare questo momento speciale allestendo un ambiente confortevole ed accogliente per seguire nel migliore dei modi la partita: oltre al mega-wall da 100 pollici in altissima definizione con ‘effetto stadio’, offriremo a tutti i nostri clienti un ricco buffet dolce e salato.

E’ un’iniziativa che abbiamo già sperimentata con successo durante i mondiali in Qatar e anche in alcune giornate del campionato, ma una semifinale di Champions tutta italiana non capita tutti gli anni e dunque mercoledì sera ci aspettiamo una grande affluenza”.