A Cesenatico arriva l’elisir di eterna giovinezza degli Emiri

A Cesenatico tutti pazzi per il nuovo bio-lifting che sta spopolando a Dubai: “Bastano solo tre iniezioni ed il viso torna quello di dieci anni fa”

Si chiama “Gouri” l’ultima frontiera della medicina estetica. Il bio-lifting rivoluzionario, in Romagna, viene praticato solo a Cesenatico nella clinica di via Squero del dottor Alessandro Pasquali.

“Gouri” è un prodotto coreano che sta letteralmente stravolgendo le regole del mondo della medicina estetica. E’ infatti il primo medical device completamente liquido a base di policaprolattone, una molecola biodegradabile e riassorbibile.

Le parole del dottor Pasquali

“I filler iniettivi – spiega Pasquali – sono formati dalla miscelazione di polvere di materiale ad alto contenuto polimerico (come PCL e PLLA) con soluzione salina o gel CMC. Di conseguenza, non essendo completamente liquidi, faticano a diffondersi su tutto il viso in maniera omogenea.’Gouri,’ invece, agisce in maniera differente. La stimolazione del collagene, infatti, è così intensa che, già dopo la prima seduta, genera un ringiovanimento di tutto il viso. Non a caso si parla di ‘lifting liquido’ o di ‘fili di trazione liquidi’. Per ottenere un risultato perfetto, che dura all’incirca un anno e mezzo, bastano tre iniezioni a distanza di una quarantina di giorni l’una dall’altra con appena due fori per emisfero facciale”.

La scoperta di “Gouri” e la sua importazione in Romagna non è stato un evento casuale: “A fine marzo – spiega il dottor Pasquali, che a breve inaugurerà una nuova clinica ad Ibiza – ho partecipato al ‘Derma Dubai’, il congresso internazionale dedicato alla medicina estetica e alla dermatologia che si tiene ogni anno negli Emirati Arabi. Cercavo qualcosa di diverso perché un medico che vuole aggiornarsi davvero deve abbandonare la sua comfort-zone e avere il coraggio di avventurarsi in terreni inesplorati. Ed è stato proprio a Dubai che mi sono accorto di come la medicina estetica, in altri angoli del pianeta, sia avanti di almeno cinque anni. Dagli Emirati sono tornato con un bagaglio di esperienze preziose. Non a caso dal giorno dopo ho subito apportato delle modifiche sostanziali ai protocolli del mio studio”.

