5 maggio Giornata Mondiale lavaggio mani. Negli ospedali nuoresi si promuove la corretta igiene delle mani

NUORO, 4 MAGGIO 2023 – Un gesto semplice che può salvare la vita, come quello, ad esempio, di saper adeguatamente igienizzare le mani.

Domani 5 maggio, in occasione della giornata mondiale “HAndHygiene”, uno staff di operatori sanitari degli ospedali nuoresi –

attraverso il coordinamento della Direttrice del San Francesco, dottoressa Grazia Cattina –

promuoveranno le manovre adeguate per effettuare correttamente un’operazione apparentemente banale e semplice che, in realtà, è considerata di vitale importanza dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’appuntamento per gli utenti degli ospedali nuoresi e per i cittadini che avranno anche solo la curiosità di scoprire se realmente compiono questo gesto quotidiano e ripetuto in maniera corretta, è per domani 5 maggio, dalle ore 8.00 alle 13.00:

Ospedale San Francesco, hall del presidio

Ospedale Cesare Zonchello: in prossimità del Punto prelievi.

La corretta igiene delle mani

Lo staff sanitario con grande competenza mostrerà come si deve svolgere correttamente il lavaggio delle mani; sarà distribuito materiale informativo sull’argomento e un questionario conoscitivo.

Al San Francesco sarà attivato, inoltre, un presidio dimostrativo della buona pratica dell’igiene delle mani, nel quale ci si potrà cimentare in prima persona, attraverso il “Gadano”, box didattico che permette, con l’uso di gel con indicatore, di evidenziare zone di cute non correttamente decontaminate.

«Oltre agli appuntamenti didattici per gli utenti – spiega Grazia Cattina – è previsto un momento dedicato appositamente ai direttori e coordinatori delle unità operative per la condivisione degli esiti del monitoraggio effettuato sui casi di colonizzazione/infezione dei microrganismi “alert” per delle infezioni correlate all’assistenza, nonché degli studi osservazionali sulla adesione degli operatori sanitari alle corrette prassi di sanificazione delle mani».