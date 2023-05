26/5 Derek Reiver dj set @ Safarà – Pavia

Safarà, storico locale del centro di Pavia, festeggia sette anni di attività e divertimento con un dj set di Derek Reiver, dj producer italiano in decisa crescita internazionale. Per l’occasione l’artista presenta il suo nuovo brano, ”Do What You Want”. Il singolo è stato realizzato in collaborazione con Dave Delly e Max Millan. E’ in uscita il 16 giugno sull’etichetta SJS di Samuele Sartini, una delle più quotate del panorama house italiano.

La musica di Derek Reiver, perfetta per divertirsi fino a tardi con gli amici, è un altro bel motivo per frequentare Safarà, locale di riferimento a Pavia. Negli anni si è sempre rinnovato. Per questo è frequentato sia da chi abita in città, sia da universitari e turisti. Qui la lista dei superalcolici è davvero ricchissima. Ad esempio, si sceglie tra una selezione di oltre 50 gin, miscelati con passione dai bartender e proprietari Stefano e Davide. Decisamente ricchi gli aperitivi, anche veg. Nei weekend è spesso presente un dj tra i più richiesti del terrritorio.

26/5 Derek Reiver dj set @ Safarà – Pavia

Deejay e produttore italiano, Derek Reiver Inizia la sua esperienza nei club molto giovane, diventa resident di importanti locali del nord Italia come ”le Rotonde di Garlasco”, ”Gilda – Castelletto Ticino”, ”The Beach – Milano” e da ballare tutte le discoteche di riferimento del pavese.

Negli anni, riesce a portare la sua musica in diverse regioni italiane, dal Nord al Sud, arricchendo così la sua avventura. La radio ha sempre accompagnata la sua storia. Dagli inizi in una piccola emittente locale insieme a un gruppo di amici, ai radioshow suonati in molte radio, anche internazionali, sia FM che Web.

Diversi programmi radio come regista e selezionatore musicale sono stati realizzati nel corso del tempo. Nel 2015 fa il suo esordio come produttore, molti dei suoi brani sono stati suonati in tutto il mondo, entrando nelle classifiche di radio e portali dedicati. Tra le sue produzioni risulta particolarmente legato al remix della hit internazionale anni ’90 “Gam Gam” di Pilato e Monti.

La sua “Save Me, nel remix di Mike Dem, è stata suonata sul palco del celeberrimo festival belga Tomorrowland ed ha raggiunto anche ascolti altissimi su Spotify. Ha firmato brani con label internazionali come Ego, Keep, Jango, Individual. La sua musica è in continua evoluzione e solo il tempo dirà dove arriverà.