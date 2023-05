Presentata in comune la 23° edizione della manifestazione podistica “Corri Nuoro”

È stata presentata stamattina in Comune la 23ª edizione della “Corri Nuoro”, la manifestazione podistica organizzata dalla società Atletica amatori Nuoro in collaborazione con l’Aics provinciale, con il patrocinio del Comune di Nuoro e l’approvazione della Fidal regionale.

Alla conferenza stampa erano presenti il presidente dell’Atletica amatori, Angelo Serra, i portavoce Francesca Fronteddu e Mario Bitti, il delegato provinciale del Coni Sandro Floris, la presidente dell’Aics Nuoro, Sara Lostia, l’assessore allo Sport Fabrizio Beccu e l’assessora al Bilancio Rachele Piras.

L’evento, inserito nel circuito “Corri Italia” e a cui partecipano atleti agonisti e non, è in programma domenica 14 maggio con punto di ritrovo alle 9 in piazza Italia. Il percorso prevede un circuito, con partenza e arrivo in piazza Italia, attraverso via Brigata Sassari, via Ciusa Romagna, via Lamarmora, corso Garibaldi, via Angioy, piazza San Giovanni, via Grazia Deledda, via Azuni, via Chironi, via San Carlo, piazza Su Connottu e via Roma, per una lunghezza totale di circa 2 chilometri e 900 metri che gli agonisti dovranno ripetere 4 volte. Chi si iscrive alla gara non competitiva (aperta a tutti) lo dovrà percorrere una sola volta. Per quanto riguarda gli agonisti, finora sono pervenute circa 220 iscrizioni, tra settore master e settore giovanile. Tra questi, il corridore più anziano sarà l’82enne Nicola Porcu, di Selargius.

Dopo il Covid

«Un ringraziamento alla società Atletica Amatori; ha dichiarato l’assessore Fabrizio Beccu; che da 25 anni, se contiamo i due anni di stop per la pandemia, organizza a Nuoro un importante evento sportivo che con il sostegno di Coni, Fidal e Aics propone ai partecipanti un circuito tra i più belli e suggestivi. È un ottimo segnale per la città, così come la grande partecipazione degli sponsor delle attività produttive locali; che traggono giovamento economico da questo tipo di iniziative. La Corri Nuoro – ha continuato l’assessore – è ormai diventata un appuntamento classico nel panorama podistico e non solo a livello cittadino. Il Comune farà sempre la sua parte per sostenere questa e tutte le iniziative che promuovono lo sport e la socialità».

Ringraziamenti alla Società Amatori e all’amministrazione comunale sono arrivati da parte del delegato Coni Sandro Floris.

«Il Coni – ha detto – riconosce il grande valore sportivo e sociale di questa manifestazione. Come città stiamo facendo passi da gigante nel settore dello sport e dell’impiantistica sportiva; che ci consentiranno di non figurare più agli ultimi posti della classifica nazionale».

«L’augurio è che la collaborazione con la società Atletica Amatori continui a lungo», ha invece commentato la presidente dell’Aics, Sara Lostia.

Il presidente del sodalizio, Angelo Serra, ha sottolineato come anche quest’anno sia arrivata una grande risposta della città; che consentirà di dare vita a una splendida giornata di sport».