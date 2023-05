19 e 20 maggio: saluto in sala a Tempio Pausania e a Cagliari film “Tutti i cani muoiono soli” di Paolo Pisanu

19 MAGGIO TEMPIO PAUSANIA Cinema Teatro Giordo ore 21

20 MAGGIO CAGLIARI Cinema Odissea ore 21

presenti IL REGISTA PAOLO PISANU E IL CAST DEL FILM

TUTTI I CANI MUOIONO SOLI

Un film ANG FILM in collaborazione con Rai Cinema; distribuito da FANDANGO DISTRIBUZIONE

Informazioni film

Il film, ambientato in Sardegna, narra la storia di Rudi, sessantenne di periferia conosciuto come piccolo criminale. Quando la figlia Susanna si ritrova sola e malata Rudi capisce che deve prendersi cura di lei.

Il nuovo brano di Angela Colombino inserito nel film

Composto poco prima dell’inizio della pandemia, ha visto Colombino accettare la sfida di cimentarsi per la prima volta su un repertorio inusuale per lei, quello della musica da ballo, in un gioco di specchi che alterna un ritmo sincopato ad un testo volutamente drammatico. E’ l’unico brano cantato della colonna sonora interamente strumentale, composta da Riccardo Gasparini, di “Tutti I Cani Muoiono Soli”.

La pellicola ha vinto il Premio Solinas 2018 per la migliore sceneggiatura cinematografica, affidata a Gianni Tetti e il “Premio Gabriele Ferzetti” per il miglior attore protagonista a Orlando Angius al Bif&st 2023, ed è prodotta da Damiano Ticconi per ANG Film e distribuita da Fandango. “E’ Festa” è stato un felice incontro fra tre creativi sassaresi che hanno collaborato insieme su questo progetto comune.

