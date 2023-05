15 comuni sardi premiati con la Bandiera Blu

Come ogni anno il programma Bandiera Blu premia le migliori spiagge con il loro vessillo.

Un riconoscimento che viene dato per meriti, come l’educazione ambientale, la qualità dell’acqua, la gestione ambientale e anche i servizi proposti.

Quest’anno sono state assegnate 485 bandiere in totale divise in 226 località distribuite su tutto territorio italiano.

In Sardegna sono stati premiati 15 comuni. In particolare la provincia di Sassari detiene il primato sardo con 8 comuni premiati.

Palau: Isolotto, Palau Vecchio

Aglientu: Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju

Santa Teresa Gallura: Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana, Santa Reparata, Conca Verde

Budoni: Baia di Budoni

Trinità D’Agultu e Vignola: La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa

Sorso: Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)

Castelsardo: Sacro Cuore, Ampurias, Madonnina, Stella Maris, Ex Palazzo Americani

Sassari: Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

A seguire le provincie di Olbia-Tempio e Nuoro, con 2 località premiate ciascuna.

Per Nuoro

Tortolì: Porto Frailis, Ponente (nota “La Capannina”), Orrì Foxilioni, Muxì (il Golfetto), Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Lido di Cea, San Gemiliano

Bari Sardo: Bucca ‘e Strumpu, Torre di Barì, Sa Marina



Mentre per Olbia-Tempio

La Maddalena: Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari

Badesi: Li Junchi, Li Mindi, Lu Stangioni, Pirrotto Li Frati, Baia delle Mimose

La Provincia di Oristano, di Cagliari e del Sud Sardegna detengono una località premiata ciascuno.

Per Oristano, Torregrande.

Mentre per Cagliari, Quartu Sant’Elena con Mare Pintau.

Infine, per il Sud Sardegna si conferma Sant’Antioco con le spiagge di Maladroxia e Coaquaddus. Inoltre Maladroxia detiene anche un primato. Infatti sorge lì il primo stabilimento in Sardegna pronto a ospitare pazienti affetti da patologie gravi, come per esempio chi soffre di SLA.

