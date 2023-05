107^ Targa Florio: Giacomo Scattolon punta al riscatto

Saranno i novantacinque chilometri della Targa Florio, la corsa più antica al mondo, a presentare l’occasione di riscatto a Giacomo Scattolon.

Il pilota pavese – reduce da un’uscita di strada costata il ritiro dal recente Rally Regione Piemonte – ha confermato la propria presenza al terzo confronto valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in programma nel fine settimana in provincia di Palermo.

Farà leva sulle buone sensazioni destate al volante della Volkswagen Polo Rally2 del team HK Racing. Il portacolori della scuderia Movisport e di ACI Sassari, affiancato dal copilota Sauro Farnocchia. Quinto assoluto nell’appuntamento inaugurale del Tricolore, sull’asfalto del Rally Il Ciocco, Giacomo Scattolon si trova attualmente in terza posizione nelle gerarchie del Campionato Italiano Rally Promozione. Uno status, quello di terza forza, che lascia ampi spiragli di recupero sugli avversari, su strade che lo scorso anno lo hanno visto sesto assoluto.

La Targa Florio, giunta alla sua 107^ edizione. Vedrà sventolare la bandiera tricolore sulla pedana di partenza di Piazza Parlamento, a Palermo, al venerdì, dalle ore 16.

Da lì, i protagonisti affronteranno i due chilometri e duecento metri della Power Stage. Interessata da diretta televisiva per poi completare un impegno articolato su altre otto prove speciali.

L’arrivo è in programma sabato dalle ore 19, nella suggestiva cornice proposta dal Belvedere Principe di Belmonte di Termini Imerese.

