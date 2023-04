XXXVI festival Time in Jazz

Dall’8 al 16 agosto a Berchidda (Ss) e altri centri del nord Sardegna la trentaseiesima edizione di Time in Jazz all’insegna di “Futura”. Tra i protagonisti del festival diretto da Paolo Fresu Tullio De Piscopo, Malika Ayane, Eivind Aarset, Guano Padano, Farafina, Dhafer Youssef, Roberto Ottaviano, Gianni Cazzola, Savana Funk con Willie Peyote, Colle der Fomento con Kaos & Dj Craim e La Batteria. Tanta musica ma anche mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori, attività per i bambini e altro ancora nel ricco cartellone.

Time in Jazz si presenta quest’anno nel segno di Futura, titolo e spunto presi in prestito dall’omonima canzone di Lucio Dalla, con l’idea di abbracciare idealmente diverse età. si presenta quest’anno nel segno di, titolo e spunto presi in prestito dall’omonima canzone di Lucio Dalla, con l’idea di abbracciare idealmente diverse età.

Incrocio di generazioni e di generi musicali diversi, jazz ma non solo: saggi emblematici di questa idea di crossover, i GuerzonCellos , duo bolognese composto da Enrico e Tiziano Guerzoni, padre e figlio, che suonano il violoncello in modo eclettico e originale; e poi “popOFF!” , il progetto (già consegnato alle tracce dell’omonimo album) con cui Paolo Fresu e la cantante Cristina Zavalloni rendono omaggio in chiave jazz alle canzoni dello Zecchino d’oro; nella stessa chiave di incrocio fra diverse generazioni spicca il duo del sassofonista Roberto Ottaviano (classe 1957) con il ventinovenne chitarrista inglese Rob Luft; come anche il quintetto che riunisce quattro giovani musicisti intorno alla batteria di un autentico senatore del jazz italiano, Gianni Cazzola (classe 1938).

Una delle tante dimostrazioni di come questa musica non conosca limiti di tempo e di età; praticando da sempre quello scambio tra generazioni che ne costituisce la linfa vitale.

crossover calza bene anche a un altro specialista di piatti e tamburi, Tullio De Piscopo (classe 1946). Batterista che ha incrociato nel corso della sua lunga e variegata carriera artisti del calibro di Pino Daniele, Astor Piazzolla, tra i tanti. “Dal blues al jazz con… andamento lento”. Così recita il titolo del suo concerto che l’8 agosto a Puntaldia farà da ouverture alla nove giorni di Time in Jazz. Il terminecalza bene anche a un altro specialista di piatti e tamburi,(classe 1946). Batterista che ha incrociato nel corso della sua lunga e variegata carriera artisti del calibro di Pino Daniele, Astor Piazzolla, tra i tanti. “Dal blues al jazz con… andamento lento”. Così recita il titolo del suo concerto che l’8 agosto a Puntaldia farà daalla nove giorni di Time in Jazz.

Francesco Cavestri col suo progetto di incontro fra il jazz e l’hip-hop; i Colle der Fomento , tra i gruppi rap italiani più influenti, che con Kaos & Dj Craim e il quartetto romano La Batteria daranno vita a “Good Old Boys Grand Orchestra”; Giovanni Iacovella con la sua performance audiovisiva; il quartetto d’archi Alborada con Dj Cris ; Dhafer Youssef con il suo oud tra Oriente e Occidente; i Savana Funk con il rapper e cantautore Willie Peyote . Altri incroci sono quelli fra stili e generi musicali che proporranno altri protagonisti del festival: Il pianistacol suo progetto di incontro fra il jazz e l’hip-hop; i, tra i gruppi rap italiani più influenti, che cone il quartetto romanodaranno vita acon la sua performance audiovisiva; il quartetto d’archiconcon il suo oud tra Oriente e Occidente; icon il rapper e cantautore

Diverse protagoniste femminili, anche quest’anno, nel cast del festival: Malika Ayane , al centro di uno degli appuntamenti immancabili di ogni edizione: l’omaggio a Fabrizio De André a L’Agnata; la cantante Serena Brancale ; la pianista Sade Mangiaracina con un tributo a Lucio Dalla; la cantautrice e pianista Carolina Bubbico alla testa di un trio tutto al femminile.

Tanta musica, jazz e non solo, dunque, ma anche mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori (tra gli ospiti la scrittrice Barbara Baraldi e Paolo Crepet ), iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale, le attività per i bambini dell’ormai consueto spazio di Time to Children, e altro ancora, saranno una volta di più gli elementi del ricco mosaico di proposte del festival.



Al via martedì 8 agosto



Tullio De Piscopo il compito di aprire la ricca nove giorni di musica di Time in Jazz numero trentasei. Nel corso della sua lunga e variegata carriera il batterista napoletano, classe 1946, ha incrociato artisti del calibro di Pino Daniele, tra i tanti. Un cammino artistico sancito l’anno scorso dal Leone d’Oro alla Carriera. Premio assegnato dall’associazione Gran Premio Internazionale di Venezia. Sessant’anni di musica “Dal blues al jazz con… andamento lento”, come recita il titolo del suo concerto che l’8 agosto al Golf Club Puntaldia (ore 18) farà da ouverture alla nove giorni di Time in Jazz. Spetterà ail compito di aprire la ricca nove giorni di musica di Time in Jazz numero trentasei. Nel corso della sua lunga e variegata carriera il batterista napoletano, classe 1946, ha incrociato artisti del calibro di Pino Daniele, tra i tanti. Un cammino artistico sancito l’anno scorso dal Leone d’Oro alla Carriera. Premio assegnato dall’associazione Gran Premio Internazionale di Venezia. Sessant’anni di musica “Dal blues al jazz con… andamento lento”, come recita il titolo del suo concerto che l’al(ore 18) farà daalla nove giorni di Time in Jazz.

Il pubblico potrà ascoltare pezzi per sola batteria; i suoi storici assoli come “Drum Conversation”, dedicato sempre a Pino Daniele; standard jazzistici; brani tratti dai Pionieri del blues; qualche perla di successo dal suo repertorio pop; e l’atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli come “Stop Bajon”, “Pummarola Blues” e “Andamento lento”.

Teatro all’aperto Mario Ceroli, a Porto Rotondo , punta i riflettori su Serena Brancale . Classe 1989 e dotata di una duttilità vocale dal timbro scuro e graffiante. La cantante, polistrumentista e compositrice pugliese è riuscita a conquistare il grande pubblico. Ciò grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2015; dove ha presentato una versione raffinatissima del brano “Galleggiare”, contenuta nel suo album omonimo d’esordio. Si resta sulla costa nordorientale per il secondo appuntamento della giornata inaugurale. Alle 21:30 il, punta i riflettori suClasse 1989 e dotata di una duttilità vocale dal timbro scuro e graffiante. La cantante, polistrumentista e compositrice pugliese è riuscita a conquistare il grande pubblico. Ciò grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2015; dove ha presentato una versione raffinatissima del brano “Galleggiare”, contenuta nel suo album omonimo d’esordio.

Serena Brancale proporrà al pubblico di Time in Jazz il suo progetto “Soula”, una versione “one girl band” del suo terzo e più recente album, “Je so accussì”, pubblicato giusto un anno fa a marzo. Un concerto in cui mescola ironia e musica; parole e immagini; emozioni e vita da artista legando il pop al jazz e il R’n’b’ al soul.

Una spiccata inclinazione a valicare i confini sonori e la sua continua voglia di ricerca, le consentono di manipolare con disinvoltura i diversi generi musicali. Il 9 agosto a Porto Rotondo,proporrà al pubblico di Time in Jazz il suo progetto “Soula”, una versione “one girl band” del suo terzo e più recente album, “Je so accussì”, pubblicato giusto un anno fa a marzo. Un concerto in cui mescola ironia e musica; parole e immagini; emozioni e vita da artista legando il pop al jazz e il R’n’b’ al soul.

Mercoledì 9



Mercoledì 9 ritorna un appuntamento ormai immancabile di Time in Jazz: la traversata marittima in musica a bordo della motonave della Sardinia Ferries in viaggio dal porto di Livorno a quello in terra sarda di Golfo Aranci; un appuntamento che si rinnova per il diciassettesimo anno consecutivo grazie alla collaborazione della compagnia delle navi gialle. Imbarcati stavolta i nove componenti della Rusty Brass Band , formazione a base di ottoni che predilige ritmi funk e rock, ma senza disdegnare sonorità balcaniche ed esotiche, e accenni alla tradizione classica, con l’ardito obbiettivo di fondere tra loro le più disparate culture “brass bandistiche” del mondo. Il pubblico del festival potrà averne un saggio nelle parate musicali che la Rusty Brass proporrà le sere successive per le vie e le piazze di Berchidda. ritorna un appuntamento ormai immancabile di Time in Jazz: laa bordo della motonave dellain viaggioa quello in terra sarda di; un appuntamento che si rinnova per il diciassettesimo anno consecutivo grazie alla collaborazione della compagnia delle navi gialle. Imbarcati stavolta i nove componenti della, formazione a base di ottoni che predilige ritmi funk e rock, ma senza disdegnare sonorità balcaniche ed esotiche, e accenni alla tradizione classica, con l’ardito obbiettivo di fondere tra loro le più disparate culture “brass bandistiche” del mondo. Il pubblico del festival potrà averne un saggio nelleche la Rusty Brass proporrà le sere successiveper le vie e le piazze di Berchidda.

A tenere banco il 9 agosto sarà un altro evento imperdibile del festival, capace di richiamare a ogni edizione un pubblico foltissimo: il concerto in omaggio a Fabrizio De André proprio in quella che fu la sua residenza in Sardegna, a L’Agnata , nelle campagne intorno a Tempio Pausania . Un posto di grande bellezza, immerso nella natura, dove a rendere tributo al grande cantautore, sarà ancora una voce femminile: dopo Tosca, protagonista l’anno scorso, è la volta di Malika Ayane , cantante eclettica che vanta allori a Sanremo, dischi d’oro e di platino in bacheca, collaborazioni con illustri artisti, autori e produttori nazionali e internazionali, capace di riempire club e teatri con concerti sempre coinvolgenti e mai scontati. Il concerto, con inizio alle 18, è presentato da Time in Jazz con il sostegno di Bibanca . Al termine un “Aperijazz” offerto da Rau Arte Dolciaria e Lucrezio R.

Giovedì 10 agosto



giovedì 10 agosto, si apre alle 11 al Parco della Scienza di Cheremule con Meaningful Numbers, la performance audiovisiva di Giovanni Iacovella (classe 1996), batterista legato ai mondi dell’improvvisazione e della musica elettronica nel loro senso più ampio. Batteria, oggetti e live electronics per un insieme di tessiture sonore che abbracciano intricate poliritmie, noise iper-cinetico e texture astratte. Gesti, fisici e musicali, che trovano un secondo livello espressivo nei visuals che astraggono ulteriormente (o riportano al concreto), cercando in colori, forme e luce, una connessione tra il suono e la sua rappresentazione visiva. La terza giornata del festival,, si aprealdicon, la performance audiovisivadi(classe 1996), batterista legato ai mondi dell’improvvisazione e della musica elettronica nel loro senso più ampio. Batteria, oggetti eper un insieme di tessiture sonore che abbracciano intricatepoliritmie,iper-cinetico eastratte.Gesti, fisici e musicali, che trovano un secondo livello espressivo neiche astraggono ulteriormente(o riportano al concreto), cercando in colori, formee luce, una connessione tra il suono e la suarappresentazione visiva.

Palazzo di Baldu, nel territorio di Luogosanto , faranno da cornice, alle 18, al concerto di Francesco Cavestri . Classe 2003, il pianista propone un progetto che affianca al repertorio jazz quello dell’hip-hop, muovendosi su diverse atmosfere musicali: dai brani originali del suo album “Early 17” (uscito l’anno scorso a marzo), ad altri appartenenti alla scena hip-hop, new-soul e jazz degli ultimi anni, fino a reinterpretazioni e tributi a giganti come Robert Glasper o John Coltrane, in una continua ricerca dell’innovazione e di un sound all’avanguardia. Con Francesco Cavestri (pianoforte, Nord Stage 3, Vocoder, sequenze) due musicisti tra i più promettenti della scena musicale hip-hop ed elettronica: il bassista Riccardo Oliva e il batterista Joe Allotta. I resti del, nel territorio di, faranno da cornice,, al concerto di. Classe 2003, il pianista propone un progetto che affianca al repertorio jazz quello dell’hip-hop, muovendosi su diverse atmosfere musicali: dai brani originali del suo album “Early 17” (uscito l’anno scorso a marzo), ad altri appartenenti alla scena hip-hop, new-soul e jazz degli ultimi anni, fino a reinterpretazioni e tributi a giganti come Robert Glasper o John Coltrane, in una continua ricerca dell’innovazione e di un sound all’avanguardia. Con Francesco Cavestri (pianoforte, Nord Stage 3, Vocoder, sequenze) due musicisti tra i più promettenti della scena musicale hip-hop ed elettronica: il bassista Riccardo Oliva e il batterista Joe Allotta.

In serata, alle 21.30, la carovana del festival fa tappa ad Arzachena : di scena, nel complesso roccioso di Li Conchi, gli Unkle Kook , una band per lo più strumentale che spazia tra surf music, rock psichedelico, rock & roll, punk e calypso. Il gruppo nasce a Bologna nel 2019 da cinque musicisti provenienti da generi diversi ma con l’interesse comune per la surf music. Andrea Faidutti (chitarra/voce), Giuseppe Calcagno (chitarra/voce), Tommaso Quinci (sax tenore), Fabio Arcifa (basso/voce) e Manuel Franco (batteria/percussioni).

Se la surf music è stata un punto di partenza, sicuramente non ne ha determinato un limite, lasciando spazio ad una composizione spesso sorprendente rispetto ai canoni di stile. Il suono resta molto elettrico, chitarre riverberate e un sax che si dà da fare a perdifiato. Una musica travolgente, energica, a cui è difficile resistere senza ballare, ma che si può anche gustare comodamente seduti – se non sdraiati, magari sotto un cielo stellato – lasciando correre l’immaginazione.



Venerdì 11 agosto



Da Bologna arrivano anche i GuerzonCellos , il duo composto da Enrico e Tiziano Guerzoni, rispettivamente padre e figlio, che aprirà la quarta giornata del festival, venerdì 11 agosto, all’ombra della Pineta di Sant’Anna, a Budoni . I due suonano il violoncello in modo eclettico e originale, con grande energia e virtuosismo: impegnati in interpretazioni furiose di classici barocchi e arrangiamenti creativi di brani jazz e rock, trasformano i loro concerti in performance altamente sofisticate. L’apice delle loro capacità tecniche e creative si trova nelle loro stesse composizioni quando Guerzoni padre e figlio mescolano influenze musicali dal diciottesimo secolo, elementi psichedelici, jazz, improvvisazioni e folk tradizionali. Da Bologna arrivano anche i, il duo composto da, rispettivamente padre e figlio, che aprirà la quarta giornata del festival,, all’ombra della, a. I due suonano il violoncello in modo eclettico e originale, con grande energia e virtuosismo: impegnati in interpretazioni furiose di classici barocchi e arrangiamenti creativi di brani jazz e rock, trasformano i loro concerti in performance altamente sofisticate. L’apice delle loro capacità tecniche e creative si trova nelle loro stesse composizioni quando Guerzoni padre e figlio mescolano influenze musicali dal diciottesimo secolo, elementi psichedelici, jazz, improvvisazioni e folk tradizionali.

La costa fa da scenario anche al concerto del pomeriggio: protagonista alle 18, a Porto Taverna , Carolina Bubbico . Classe 1990, la cantante, pianista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra salentina, presenta dal vivo il suo terzo album di inediti, “Il dono dell’ubiquità”. Ha una formazione speciale, tutta al femminile. Sul palco con l’artista salentina, voce leader e tastiera, due giovani e interessanti musiciste, anche loro pugliesi, Chiara Corallo e Aurora De Gregorio, entrambe alle prese con voce, drum pad e percussioni. Il live si distingue per la varietà di stili. A testimonianza della propensione di Carolina Bubbico a trovare sempre nuovi punti di incontro tra diversi linguaggi musicali esplorando in libertà universi sonori, creando chiaroscuri tra l’acustico e l’elettronico, tra ballabili groove, canzoni intime e sonorità world.

In serata, alle 21.30, si accendono per la prima volta i riflettori di piazza del Popolo a Berchidda . Ad aprire la serie di concerti in programma sul palco centrale del festival sarà “popOFF!” , un omaggio alle musiche dedicate ai bambini e all’infanzia, canzoni scelte dallo sconfinato repertorio dello Zecchino d’Oro e rielaborate in chiave jazz: autentici hit del genere, come “Carissimo Pinocchio”, “Quarantaquattro gatti”, “Il caffè della Peppina”, “Volevo un gatto nero”. “popOFF!” è il progetto (consegnato anche alle tracce dell’omonimo album) che Paolo Fresu ha voluto dedicare alla sua città d’adozione, Bologna, culla dello storico festival della musica per bambini, trovando nella cantante Cristina Zavalloni la complice perfetta, lei che, confessa, da piccola voleva proprio cantare allo Zecchino d’Oro.

pianista , il contrabbassista Alborada , i due hanno dato forma a un progetto accattivante da ogni punto di vista, capace di richiamare momenti importanti della storia del jazz come, ad esempio, i tanti omaggi al mondo disneyano dove grandi protagonisti della musica afroamericana hanno interpretato brani poi divenuti storici nella filmografia per l’infanzia. Ben coadiuvati da jazzisti come il sassofonista Cristiano Arcelli , il Dino Rubino , il contrabbassista Marco Bardoscia e gli archi del quartetto, i due hanno dato forma a un progetto accattivante da ogni punto di vista, capace di richiamare momenti importanti della storia del jazz come, ad esempio, i tanti omaggi al mondo disneyano dove grandi protagonisti della musica afroamericana hanno interpretato brani poi divenuti storici nella filmografia per l’infanzia.

Sabato 12 agosto



Il pubblico del festival ritroverà in azione il quartetto Alborada l’indomani mattina alle 11, protagonista del concerto che inaugura la giornata di sabato 12 nella Chiesa della Santa Trinità a Bortigiadas . Nato nel 1996, l’ensemble d’archi ha un repertorio che privilegia la musica contemporanea. Dal ‘900 in poi. Con particolare attenzione per gli autori minimalisti; nonchè alle composizioni originali scritte e arrangiate appositamente per il quartetto o dai suoi stessi musicisti. Anton Berovski e Sonia Peana ai violini, Nicola Ciricugno alla viola e Piero Salvatori al violoncello. Il pubblico del festival ritroverà in azione il quartettol’indomani mattina alle 11, protagonista del concerto che inaugura la giornata dinellaNato nel 1996, l’ensemble d’archi ha un repertorio che privilegia la musica contemporanea. Dal ‘900 in poi. Con particolare attenzione per gli autori minimalisti; nonchè alle composizioni originali scritte e arrangiate appositamente per il quartetto o dai suoi stessi musicisti. Anton Berovski e Sonia Peana ai violini, Nicola Ciricugno alla viola e Piero Salvatori al violoncello.

L’attività dell’Alborada si è sviluppata subito in due direzioni distinte ma tra loro correlate. Da un lato la ricerca e lo studio in funzione del continuo arricchimento del repertorio, partendo dagli studi classici di ognuno dei suoi membri; dall’altro le collaborazioni a progetti e musicisti attivi nel panorama della musica jazz, contemporanea e world music. David Linx, Diederik Wissels Paolo Fresu, Uri Caine, Sheila Jordan, Billy Drummond, Paola Turci ecc. Fra i contributi e gli ospiti speciali di “Éthos” compare anche Dj Cris.

Tappa a Buddusò , nel pomeriggio, alle 18, nella Chiesa di Santa Reparata, per una produzione originale di Time in Jazz: protagonista Nicola Stilo , flautista dalla carriera quasi cinquantennale, cominciata nel 1974 con il gruppo di Musica folklorica di Dodi Moscati. Da allora, il cammino di Stilo si è snodato attraverso tante esperienze alla guida di formazioni. Nonchè progetti propri (il suo primo album da leader, “Errata Corrige”, è del 1995) e collaborazioni con jazzisti molto noti.

al piano e al contrabbasso. Un progetto originale nato da un’idea di Paolo Fresu. Un’occasione di incontro e confronto tra le differenti esperienze e sensibilità dei tre musicisti. Musicisti che proporranno un repertorio tra standard e composizioni originali. Intensa e variegata la sua attività da solista come leader e/o come ospite nei più diversi contesti. Nicola Stilo si presenta per la prima volta a Time in Jazz, e lo farà assieme a due ottimi musicisti con i quali ha già collaborato: Dino Rubino al piano e Marco Bardoscia al contrabbasso. Un progetto originale nato da un’idea di Paolo Fresu. Un’occasione di incontro e confronto tra le differenti esperienze e sensibilità dei tre musicisti. Musicisti che proporranno un repertorio tra standard e composizioni originali.

Vuole essere un omaggio a Lucio Dalla, al quale il festival deve titolo e ispirazione di questa edizione, il concerto in solo che apre alle 21.30 la serata in piazza del Popolo a Berchidda.

Sade Mangiaracina , talento in ascesa negli ultimi anni sulla scena jazzistica nazionale. E’ nata a Castelvetrano nel 1986. La pianista siciliana ha preso parte a molti progetti musicali, incidendo diversi dischi anche a suo nome. Sul palco, talento in ascesa negli ultimi anni sulla scena jazzistica nazionale. E’ nata a Castelvetrano nel 1986. La pianista siciliana ha preso parte a molti progetti musicali, incidendo diversi dischi anche a suo nome.

Dal 2013 inizia a collaborare anche in ambito pop con Simona Molinari, Amara e Dionne Warwick; mentre continua a lavorare con jazzisti come Greg Osby. Importanti sono poi le collaborazioni con la Med Free Orkestra; con la cantante algherese Franca Masu e con A’lmara. L’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo provenienti da Egitto, Tunisia, Turchia, Siria, Kenya, Italia, Giordania. Spicca, nella sua discografia personale, “Madiba”. Album del 2021 dedicato a Nelson Mandela che ha raccolto grande consenso dalla critica.

Riflettori puntati nel secondo set della serata sul quartetto intestato a uno tra i maggiori protagonisti della feconda scena musicale scandinava: Eivind Aarset , un chitarrista capace di assorbire e rispecchiare nel suo universo sonoro generi e stili differenti ma conservando sempre una sua cifra distintiva, e di spaziare da atmosfere di tranquilla intimità ad altre di bruciante intensità. Lo testimonia anche il suo nutrito e variegato elenco di collaborazioni accanto a musicisti di ambiti diversi.

Eivind Aarset come bandleader, “ Electronique Noire “, del 1998, è stato definito dal New York Times “uno dei migliori album di jazz elettrico post-Miles”. Pubblicato a settembre 2021, “ Phantasmagoria, or A Different Kind of Journey ” è invece il suo disco più recente; con lui alla chitarra e all’elettronica, i membri del suo quartetto, ovvero Audun Erlien al basso e i batteristi/percussionisti Wetle Holte e Erland Dahlen : gli stessi musicisti coi quali Eivind Aarset salirà sul palco di piazza del Popolo il 12 agosto. Il debutto discografico dicome bandleader, ““, del 1998, è stato definito dal“uno dei migliori album di jazz elettrico post-Miles”. Pubblicato a settembre 2021, “” è invece il suo disco più recente; con lui alla chitarra e all’elettronica, i membri del suo quartetto, ovveroal basso e i batteristi/percussionisti: gli stessi musicisti coi qualisalirà sul palco di piazza del Popolo il 12 agosto.

Domenica 13 agosto



Una miscela vibrante di stili e sonorità in cui si fondono rock, country, blues, tex-mex, surf, improvvisazioni jazz e atmosfere da western alla Morricone. È la formula che fa dei Guano Padano – in concerto la mattina del 13 agosto alle 11 alla Chiesa di Nostra Signora di Coros a Tula – una delle proposte più originali della scena musicale italiana degli ultimi tre lustri. Il trio di Alessandro “Asso” Stefana (chitarra), Danilo Gallo (basso) e Zeno De Rossi (batteria) si forma nel 2007 e due anni dopo battezza il suo primo album che vede le collaborazioni di Gary Lucas, Chris Speed, Bobby Solo e Alessandro Alessandroni. Una miscela vibrante di stili e sonorità in cui si fondono rock, country, blues, tex-mex, surf, improvvisazioni jazz e atmosfere da western alla Morricone. È la formula che fa dei– in concerto la mattina del 13 agosto alle 11 allauna delle proposte più originali della scena musicale italiana degli ultimi tre lustri. Il trio di Alessandro “Asso” Stefana (chitarra), Danilo Gallo (basso) e Zeno De Rossi (batteria) si forma nel 2007 e due anni dopo battezza il suoche vede le collaborazioni di Gary Lucas, Chris Speed, Bobby Solo e Alessandro Alessandroni.

2 “, si avvale di partecipazioni di prestigio come quelle di Mike Patton, Marc Ribot e Paul Niehaus. Ispirato all’omonima antologia di scrittori statunitensi curata da Elio Vittorini, nel 2014 esce “ Americana “, mentre è del 2017 la partecipazione dei Guano Padano all’album di Sam Amidon “The Following Mountain“. Del 2021 è invece la testimonianza discografica più recente, l’EP “ Back and forth “, impreziosito nel brano di apertura dal contributo di Bill Frisell.

Pubblicato nel 2012, anche il secondo disco, “, si avvale di partecipazioni di prestigio come quelle di Mike Patton, Marc Ribot e Paul Niehaus. Ispirato all’omonima antologia di scrittori statunitensi curata da Elio Vittorini, nel 2014 esce, mentre è del 2017 la partecipazione dei Guano Padano all’album di Sam Amidon “The Following MountainDel 2021 è invece la testimonianza discografica più recente, l’EP ““, impreziosito nel brano di apertura dal contributo di Bill Frisell.

alle 18, nei pressi della Chiesa di Madonna di Castro, nella campagna di Oschiri , il trio Melodrum , formazione nata nove anni fa a Torino su iniziativa del batterista Francesco Brancato insieme al pianista Salvatore Spano. L’idea di base è quella di costituire un repertorio di jazz contemporaneo che prenda spunto dal patrimonio culturale della musica europea; identificando nella tradizione del melodramma la sua summa identitaria artistica ed espressiva. Il concerto del pomeriggio vede di scena, nei pressi della, nella campagna di, il trio, formazione nata nove anni fa a Torino su iniziativa del batterista Francesco Brancato insieme al pianista Salvatore Spano. L’idea di base è quella di costituire un repertorio di jazz contemporaneo che prenda spunto dal patrimonio culturale della musica europea; identificando nella tradizione del melodramma la sua summa identitaria artistica ed espressiva.

A partire dal 2015 entra in pianta stabile il contrabbassista Salvatore Maltana. E, grazie anche alla partecipazione di alcuni tra i più significativi musicisti del panorama musicale europeo, il progetto si sviluppa nella sua forma attuale; collocandosi in vari ambiti artistici – jazz, classica, teatro e arti performative in genere – e coniugando sempre tradizione e sperimentazione.

Il trio ha all’attivo un lavoro diviso in tre parti sull’incontro della musica classica e il jazz. “Perspectives”, sulle arie d’opera (2015); “Tony’s Dream”, la musica di Antonio Vivaldi (2018); e “The Man, The Earth and The Sky”, la sacralità nella musica (2023).

Vincent Peirani , al centro del set di apertura della serata in piazza del Popolo a Berchidda (ore 21.30), rappresenta una nuova generazione di musicisti jazz che rifiuta confini e limiti e, piuttosto che seguire i sentieri battuti, sceglie di esplorare nuovi campi, nuove strade nella musica. Dopo il pioniere Richard Galliano, punta a continuare ad ampliare le possibilità del suo strumento, la fisarmonica. Ha lavorato con molti musicisti diversi. , al centro del set di apertura della serata in piazza del Popolo a Berchidda (ore 21.30), rappresenta una nuova generazione di musicisti jazz che rifiuta confini e limiti e, piuttosto che seguire i sentieri battuti, sceglie di esplorare nuovi campi, nuove strade nella musica. Dopo il pioniere Richard Galliano, punta a continuare ad ampliare le possibilità del suo strumento, la fisarmonica. Ha lavorato con molti musicisti diversi.

Nel 2003 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale Francese “Jazz à la Défense” con il sassofonista Vincent Lê Quang. Da allora ha collaborato con Richard Bona, Wynton Marsalis e molti altri.

A Time in Jazz il fisarmonicista francese si presenta in trio con il chitarrista Federico Casagrande e Ziv Ravitz alla batteria e alle tastiere. Gli stessi musicisti che lo affiancano nel suo ultimo disco, “Jokers”, che dà il titolo al concerto.

Il secondo set della serata vede il ritorno a Time in Jazz di Dhafer Youssef , cantante e suonatore di oud (il liuto tipico della musica araba) che è riuscito a liberare lo strumento dal suo ruolo tradizionale e portarlo nel jazz. Nato nel 1967 a Teboulba, un villaggio di pescatori nella Tunisia centrale; e cresciuto a contatto con la musica e i canti tradizionali islamici, ha cominciato a scoprire le potenzialità della sua voce fin da piccolo.

Incontra il jazz a Vienna, dove si trasferisce a diciotto anni. Intraprende un percorso che lo porterà a elaborare una propria cifra stilistica. Già nei primi album, “Musafir” (del 1996) e “Malak” (1999), si apprezza la sua straordinaria capacità di sganciare l’oud dal suo ruolo più tradizionale. Infatti, riesce a connetterlo ad altri generi musicali contemporanei. Nonchè a coniugare in modo originale musica araba e jazz; una miscela che si arricchisce di altri suoni e colori. Ciò grazie all’introduzione dell’elettronica negli album successivi, “Electric Sufi” (2001), “Digital Prophecy” (2003) e “Divine Shadows” (2006).

Dhafer Youssef : un percorso accompagnato e spesso condiviso con artisti di vari ambiti e provenienze musicali, come Markus Stockhausen, Paolo Fresu, Nguyen Lê, Nils Petter Molvaer, Bugge Wesseltoft, Eivind Aarset, Zakir Hussain, Tigran Hamasyan, Ballake Sissoko, tra gli altri, ma anche di due “leggende” del jazz come Herbie Hancock e Wayne Shorter. “Abu Nawas Rhapsody” (2010) e “Birds Requiem” (2013) segnano un ritorno ad atmosfere più acustiche e jazz nel cammino artistico di: un percorso accompagnato e spesso condiviso con artisti di vari ambiti e provenienze musicali, come Markus Stockhausen, Paolo Fresu, Nguyen Lê, Nils Petter Molvaer, Bugge Wesseltoft, Eivind Aarset, Zakir Hussain, Tigran Hamasyan, Ballake Sissoko, tra gli altri, ma anche di due “leggende” del jazz come Herbie Hancock e Wayne Shorter.

Dopo “Diwan of beauty and odd” (2016) e “Sounds of Mirrors” (2018) è di quest’anno la sua ultima fatica discografica. Si tratta di “Street of Minarets” che dà il titolo al concerto. Con lui sul palco di piazza del Popolo, Mario Rom (tromba); Daniel Garcia (piano e tastiere); Souaeli Mbappe (basso elettrico); Shayan Fathi (batteria) e Adriano Do Santos (percussioni).

Lunedì 14 agosto



Tra i protagonisti dei concerti “in decentramento”, spicca la presenza di Roberto Ottaviano , nome storico del jazz nazionale, come certifica anche il recente riconoscimento di musicista italiano dell’anno 2022 al prestigioso Top Jazz , il referendum indetto dal mensile Musica Jazz tra i migliori esperti del settore. Classe 1957, è sulla scena musicale da oltre quarant’anni. Ha suonato e inciso con molti tra i più importanti musicisti europei e americani a cavallo tra diverse generazioni. Tra i protagonisti dei concerti “in decentramento”, spicca la presenza di, nome storico del jazz nazionale, come certifica anche il recente riconoscimento di musicista italiano dell’anno 2022 al prestigioso, il referendum indetto dal mensiletra i migliori esperti del settore. Classe 1957, è sulla scena musicale da oltre quarant’anni. Ha suonato e inciso con molti tra i più importanti musicisti europei e americani a cavallo tra diverse generazioni.

Roberto Ottaviano dirige attualmente ci sono il quartetto di fiati Astrolabio (con Gianluigi Trovesi, Glenn Ferris e Michel Godard), il quartetto Sideralis (con Alexander Hawkins, Michael Formanek e Gerry Hemingway) e il quintetto Eternal Love, col quale ha vinto il premio Pino Candini di Musica Jazz come miglior disco del 2020. Il pubblico del festival potrà applaudirlo – il 14 agosto alle 11 nei pressi della chiesa di San Giovanni, a Mores – in duo con Rob Luft , giovane e pluripremiato chitarrista inglese che per il suo virtuosismo è stato paragonato a grandi nomi della sei corde come John McLaughlin, Al Di Meola e Paco De Lucia. Tra le formazioni chedirige attualmente ci sono il quartetto di fiati Astrolabio (con Gianluigi Trovesi, Glenn Ferris e Michel Godard), il quartetto Sideralis (con Alexander Hawkins, Michael Formanek e Gerry Hemingway) e il quintetto Eternal Love, col quale ha vinto il premio Pino Candini dicome miglior disco del 2020. Il pubblico del festival potrà applaudirlo – il 14 agosto alle 11 nei pressi della, a– in duo con, giovane e pluripremiato chitarrista inglese che per il suo virtuosismo è stato paragonato a grandi nomi della sei corde come John McLaughlin, Al Di Meola e Paco De Lucia.

Nel pomeriggio (ore 18) il festival fa scalo al borgo di Banari per il concerto di Gianni Cazzola con lo Young Italian Quintet. Nei suoi sessantacinque anni di carriera musicale, il batterista (classe 1938) vanta innumerevoli e varie collaborazioni con artisti provenienti da tutto il mondo.

Time in Jazz riunisce intorno a sé quattro giovani musicisti in un gruppo pieno di swing. Il quintetto è composto da Tommaso Profeta al sassofono, Attilio Costantino alla chitarra, Andrea Candeloro al pianoforte e Carlo Bavetta al contrabbasso. Si cimenta nell’interpretazione di vari standard americani; per poi muoversi verso sonorità più pertinenti al periodo hard bop. Infatti, propone alcuni brani originali firmati da tutti i componenti; creando un percorso musicale all’insegna dello swing. Ciò nella sua forma più genuina.

Una delle tante dimostrazioni che il jazz non si pone limiti di tempo e di età. Infatti, promuove da sempre un continuo scambio tra generazioni, che ne costituisce la vera linfa vitale.

È un atteso ritorno quello dei Farafina a Berchidda per il primo set (come sempre alle 21.30) della serata del 14 agosto in piazza del Popolo: il gruppo originario del Burkina-Faso sarà infatti nuovamente tra i protagonisti di Time in Jazz, dove sono già stati nel 1996 e nel 2002. Da allora a oggi diverse cose sono intanto cambiate in casa Farafina. A cominciare dai suoi componenti: alcuni sono morti, altri hanno lasciato. Tuttavia, la filosofia musicale di base rimane invariata. Djembe, tama, chékere, sonagli e uno o due balafon danno vita a un gioco pirotecnico di ritmi e percussioni capace di coinvolgere il pubblico; mentre i canti intrecciano storie e melodie che traggono ispirazione dal ricco repertorio Mandinka.

Fondati nel 1978 dal maestro di balafon Mahama Konaté, i Farafina hanno conquistato una notorietà mondiale negli anni Ottanta e Novanta. Ciò grazie alla loro capacità di espandere e aprire all’esterno la loro musica; un’apertura mentale che li ha portati a sperimentare nuove forme suonando e registrando con musicisti come Jon Hassell, i Rolling Stones, Ryuichi Sakamato, Billy Cobham.

Il gruppo divenne un’icona di un genere musicale allora nuovo, la “world music”. E tale è rimasto anche quando il suo fondatore l’ha lasciato per dedicarsi alla sua attività di insegnante di musica. Perché Farafina è anche sinonimo di una scuola di musica e danza a Bobo-Dioulasso (la seconda città del Burkina-Faso per numero di abitanti). Questa costituisce un solido bacino di musicisti per un ensemble che si riforma e rigenera continuamente.

La seconda parte della serata in piazza del Popolo punta i riflettori sui Savana Funk formazione che incarna l’essenza della live band con jam incendiarie, groove irresistibili e un’invidiabile presenza scenica. Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) si incontrano a Bologna nella primavera 2015. Spinti da un’immediata sintonia umana e musicale decidono di formare la band. Iniziano subito a fare molti live. Nonchè a sperimentare idee e scrivere musica. Il primo album “Musica Analoga”, autoprodotto, esce nel 2016. A febbraio 2017 il secondo, “Savana Funk”. Il terzo a settembre 2018, “Bring in the New”, che raccoglie ottimi riscontri di pubblico e critica.

Crescono e si moltiplicano gli impegni live per questa band; che trova sul palco la sua dimensione congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo e la sua formula. Una commistione di musica africana, funk, blues, rock psichedelico, influenze jazzistiche e melodie forti caratterizza tutto il loro repertorio. A giugno 2021 esce l’album “Tindouf”. Apre la strada a una lunghissima tournée di oltre cento date in giro per il mondo; mentre è dello scorso ottobre l’ultima uscita discografica, “Ghibli”.

Willie Peyote , considerato una delle figure più interessanti della scena indie nazionale: un incontro, quello della band bolognese con il rapper e cantautore torinese, fra due mondi apparentemente lontani, che proporrà il meglio dei rispettivi repertori ma anche pezzi inediti scritti per questo progetto che approda sul palco di Time in Jazz dopo una recentissima serie di date in club. A Berchidda i Savana Funk si presenteranno in compagnia di, considerato una delle figure più interessanti della scena indie nazionale: un incontro, quello della band bolognese con il rapper e cantautore torinese, fra due mondi apparentemente lontani, che proporrà il meglio dei rispettivi repertori ma anche pezzi inediti scritti per questo progetto che approda sul palco di Time in Jazz dopo una recentissima serie di date in club.

Martedì 15 agosto



Per Ferragosto, come da tradizione, Time in Jazz pianta le tende nella campagna poco fuori Berchidda. La mattina trascorrerà con una serie di appuntamenti sotto gli alberi intorno alla chiesetta di San Michele. Il primo, alle 10, è ormai un classico del festival e di Time to Children, la sua sezione dedicata ai bambini. “Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla”. Una nuova storia della serie di racconti scritti e interpretati dall’attore e regista Giancarlo Biffi; con i contributi musicali di Paolo Fresu, della violinista Sonia Peana e della cantante Catia Gori.

A seguire, una tavola rotonda dal titolo esplicito, “L’organetto in Sardegna: generazioni a confronto”, che vedrà dialogare con il musicologo Fabio Calzia tre interpreti dello strumento a mantice così centrale nella musica tradizionale isolana: Totore Chessa, Pierpaolo Vacca e il più giovane della compagnia, Giacomo Vardeu.

Pierpaolo Vacca sarà anche protagonista del momento musicale in programma intorno alle 11.30.

Nato a Ovodda, in provincia di Nuoro, allievo del maestro Peppino Deiana, ha debuttato giovanissimo nelle piazze dell’isola; in rassegne; sagre e processioni. Inoltre è entrato a far parte del gruppo folkloristico Oleri; ha fondato (nel 2011) i Folkaos, un gruppo combat folk; e porta avanti, insieme al chitarrista e cantante Giuseppe Muggianu, uno spettacolo dedicato ai cantautori italiani. Dal 2018 presenta uno spettacolo in solo, in cui la musica tradizionale sarda viene approcciata con uno stile personale caratterizzato dall’uso di effettistica elettronica. sarà anche protagonista del momento musicale in programma intorno alle 11.30Nato a Ovodda, in provincia di Nuoro, allievo del maestro Peppino Deiana, ha debuttato giovanissimo nelle piazze dell’isola; in rassegne; sagre e processioni. Inoltre è entrato a far parte del gruppo folkloristico Oleri; ha fondato (nel 2011) i Folkaos, un gruppo combat folk; e porta avanti, insieme al chitarrista e cantante Giuseppe Muggianu, uno spettacolo dedicato ai cantautori italiani. Dal 2018 presenta uno spettacolo in solo, in cui la musica tradizionale sarda viene approcciata con uno stile personale caratterizzato dall’uso di effettistica elettronica.

Nell’ottobre 2021 Paolo Fresu l’ha coinvolto nel lavoro teatrale “Tango Macondo”, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano con la regia di Giorgio Gallione; da cui è nato l’omonimo album assieme al trombettista di Berchidda e a Daniele di Bonaventura. Il primo album da solista di Pierpaolo Vacca è previsto in uscita il prossimo luglio.

Un breve trasferimento porta il festival nel pomeriggio nella vicina chiesetta di Santa Caterina per un’altra serie di appuntamenti. Il primo, alle 17, è la presentazione di “337 Project ” di Sebastiano Dessanay , il libro scaturito dal progetto artistico realizzato tra 2018 e il 2019 dal musicista sardo, che lo ha visto visitare tutti i comuni dell’isola, uno al giorno, viaggiando esclusivamente in bicicletta, con il suo fido ukulele al seguito.

Altro momento immancabile del Ferragosto di Time in Jazz, la gara poetica in limba sul tema del festival. Condotta da Pier Sandro Pillonca; avrà per protagonisti Bruno Agus e Dionigi Bitti con l’accompagnamento musicale dei Tenores di Ula Tirso.

L’ultima serata del festival a Berchidda avrà un prologo alle 19 in Piazzetta Riu Zocculu. E’ affidato a un’autentica istituzione storica del paese, la Banda Musicale Bernardo De Muro. E’ nata nel 1913 per volontà del parroco don Pietro Casu. Inoltre è “palestra” di formazione musicale per tanti giovani talenti; compreso Paolo Fresu che ha mosso tra le sue file i primi passi del suo percorso artistico.

Poi, alle 21.30, si accenderanno per l’ultima volta in questa edizione i riflettori sul palco allestito in piazza del Popolo. Si intitola “Good Old Boys Grand Orchestra” l’evento che terrà banco in quella che per tradizione è la serata più festosa del festival; una produzione originale ad hoc per Time in Jazz che nasce dall’unione dei Colle der Fomento , formazione storica della scena hip hop nazionale, insieme a Kaos & Dj Craim – già protagonisti del progetto “Good Old Boys” che ha debuttato nel 2015 – stavolta insieme al quartetto romano La Batteria .

“Good Old Boys Grand Orchestra”, che è l’ideale sviluppo di quel precedente, l’hip hop reinventa le sue radici. Fonde rap e turntablism con un sound che pesca a piene mani dalle colonne sonore e dalle sonorizzazioni italiane degli anni Sessanta e Settanta. Il progetto vede le rime di Kaos (al secolo Marco Fiorito), tra i pionieri dell’hip hop in Italia; e dei due rapper del Colle der Fomento , ovvero Danno (Simone Eleuteri) e Masito (Massimiliano Piluzzi). Si incontrano per la prima volta su un terreno del tutto inedito; architettato dal quartetto La Batteria (Emanuele Bultrini alle chitarre, Stefano Vicarelli al piano e ai sintetizzatori, Paolo Pecorelli al basso e David Nerattini alla batteria), insieme a Dj Baro (Alessandro Tamburrini) e Dj Craim (Lorenzo Fortino). Una serata che si annuncia ideale per calare il sipario sul palco di Piazza del Popolo per questa edizione trentasei di Time in Jazz.

In questo, che è l’ideale sviluppo di quel precedente, l’hip hop reinventa le sue radici. Fonde rap econ unche pesca a piene mani dalle colonne sonore e dalle sonorizzazioni italiane degli anni Sessanta e Settanta. Il progetto vede le rime di(al secolo Marco Fiorito), tra i pionieri dell’hip hop in Italia; e dei due rapper del, ovvero(Simone Eleuteri) e(Massimiliano Piluzzi). Si incontrano per la prima volta su un terreno del tutto inedito; architettato dal quartetto(Emanuele Bultrini alle chitarre, Stefano Vicarelli al piano e ai sintetizzatori, Paolo Pecorelli al basso e David Nerattini alla batteria), insieme a(Alessandro Tamburrini) e(Lorenzo Fortino). Una serata che si annuncia ideale per calare il sipario sul palco di Piazza del Popolo per questa edizione trentasei di Time in Jazz.

Mercoledì 16 agosto



Ultimi impegni a Berchidda, la mattina del 16 agosto, come da tradizione al Museo del Vino dove alle 11.30 è in programma la presentazione delle bottiglie da collezione delle cantine del vermentino locali che riportano nell’etichetta l’immagine grafica di questa edizione. A seguire, la presentazione di “Time in Jazz Diary 2022”, il progetto editoriale che ripercorre la passata edizione del festival attraverso l’obiettivo del fotografo Fabio Lovino . Ultimi impegni a Berchidda, la mattina del 16 agosto, come da tradizione aldove alle 11.30 è in programma la presentazione delle bottiglie da collezione delle cantine del vermentino locali che riportano nell’etichetta l’immagine grafica di questa edizione. A seguire, la presentazione di, il progetto editoriale che ripercorre la passata edizione del festival attraverso l’obiettivo del fotografo

Poi, nel tardo pomeriggio, trasferimento sulla costa, in quello che è ormai da diverse edizioni il “teatro” dell’ultimo atto del festival: la Peschiera di San Teodoro . Protagonisti Paolo Fresu , Daniele di Bonaventura al bandoneon e Pierpaolo Vacca all’organetto con le musiche “Tango Macondo”, lo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano per la regia di Giorgio Gallione.



FestivalBar



Ritorna anche quest’anno il Riccardo Moretti con la sua performance sperimentale TribalNeed , una fusione di sintetizzatori analogici, didgeridoo, percussioni, hang drum, giocattoli per bambini, beat-boxing e loop station. Lo stesso progetto sarà di scena anche le due sere successive, al Muretto Cafè (il 9 agosto) e allo Jolly Cafè (il 10 agosto). Ritorna anche quest’anno il FestivalBar curato da Luca Devito, la vetrina di formazioni e solisti ospitata dai bar berchiddesi, trasformati per l’occasione in piccoli club di musica all’aperto. Ad aprire la serie, l’8 agosto al bar K2 (21.30), saràcon la sua performance sperimentale, una fusione di sintetizzatori analogici, didgeridoo, percussioni, hang drum, giocattoli per bambini, beat-boxing e loop station. Lo stesso progetto sarà di scena anche le due sere successive, al Muretto Cafè (il 9 agosto) e allo Jolly Cafè (il 10 agosto).

Federico Fenu , musicista isolano con profonde radici nella sua terra, di scena l’11 agosto al Cafè Rosè e il 12 al Jazz Pub (alle 20). Sperimentazione e improvvisazione sono la cifra anche del polistrumentista e percussionista Gabriele Pollina , che fonde le melodie ipnotiche dell’Handpan, particolare strumento a percussione a doppia campana di acciaio, con beat elettronici suonati dal vivo: il 13 agosto alla Pizzeria Da Ivan e il 14 agosto al Bar Centrale. Chiude la serie di ospiti del FestivalBar, come ultimissimo atto del trentaseiesimo Time in Jazz, il duo Sprigu composto da Andrea Sanna e Marco Coa: due Fender Rhodes a confronto, speculari, in un viaggio che oscilla tra la psichedelia e l’elettronica d’avanguardia; il 16 agosto al Bar della Piazza (ore 22).

Sonorità oniriche, minimaliste, ma dagli echi e richiami mediterranei, caratterizzano le esplorazioni del trombone solo di, musicista isolano con profonde radici nella sua terra, di scena l’11 agosto al Cafè Rosè e il 12 al Jazz Pub (alle 20). Sperimentazione e improvvisazione sono la cifra anche del polistrumentista e percussionista, che fonde le melodie ipnotiche dell’Handpan, particolare strumento a percussione a doppia campana di acciaio, con beat elettronici suonati dal vivo: il 13 agosto alla Pizzeria Da Ivan e il 14 agosto al Bar Centrale. Chiude la serie di ospiti del FestivalBar, come ultimissimo atto del trentaseiesimo Time in Jazz, il duocomposto da: due Fender Rhodes a confronto, speculari, in un viaggio che oscilla tra la psichedelia e l’elettronica d’avanguardia; il 16 agosto al Bar della Piazza (ore 22).

Time After Time



Dopo il successo delle scorse edizioni, torna per il quarto anno consecutivo Time After Time, l’appuntamento dopoconcerto nella piazzetta adiacente il palco centrale in Piazza del Popolo, curato dal batterista berchiddese Nanni Gaias : dall’11 al 14, il suo trio con Giuseppe Spanu alla chitarra e Pier Piras al basso, farà da resident band tutte le sere, da mezzanotte in poi, con un artista di volta in volta diverso, in una serie di progetti ospitati dal centro di produzione Insulae Lab (il centro di produzione della musica jazz e della creatività artistica delle isole del mediterraneo, ideato, firmato e fortemente voluto dall’Associazione Time in Jazz, con la direzione artistica di Paolo Fresu). Dopo il successo delle scorse edizioni, torna per il quarto anno consecutivo Time After Time, l’appuntamentonella piazzetta adiacente il palco centrale in Piazza del Popolo, curato dal batterista berchiddese: dall’11 al 14, il suo trio con Giuseppe Spanu alla chitarra e Pier Piras al basso, farà datutte le sere, da mezzanotte in poi, con un artista di volta in volta diverso, in una serie di progetti ospitati dal centro di produzione(il centro di produzione della musica jazz e della creatività artistica delle isole del mediterraneo, ideato, firmato e fortemente voluto dall’Associazione Time in Jazz, con la direzione artistica di Paolo Fresu).

Alien Dee ; il giorno successivo (il 12) è di scena il rapper sassarese Don Malo con i suoi testi in sardo logudorese che trattano tematiche sociali e di rivolta. Sonorità blues, funk e afrobeat vedono il ritorno (il 13 agosto) del cantante e chitarrista emiliano Stefano Barigazzi , già a Berchidda nel 2020; ritmi funk e rock, influenze balcaniche ed esotiche caratterizzano la fusione con gli ottoni della Rusty Brass Band , già protagonista delle parate per le vie di Berchidda (il 14 agosto).

Si comincia (l’11 agosto), col pioniere e innovatore del beatbox; il giorno successivo (il 12) è di scena il rapper sassaresecon i suoi testi in sardo logudorese che trattano tematiche sociali e di rivolta. Sonorità blues, funk e afrobeat vedono il ritorno (il 13 agosto) del cantante e chitarrista emiliano, già a Berchidda nel 2020; ritmi funk e rock, influenze balcaniche ed esotiche caratterizzano la fusione con gli ottoni della, già protagonista delle parate per le vie di Berchidda (il 14 agosto).

Time to Children



Oltre alla musica dal vivo, come sempre a Time in Jazz, tanti altri appuntamenti e attività caratterizzeranno anche la prossima edizione. In un festival che parla di futuro, non poteva mancare uno spazio speciale dedicato alle nuove generazioni, impegno che Time in Jazz porta avanti da alcuni anni con l’ormai affermata formula di Time to Children , un progetto dedicato all’educazione musicale dei bambini, curato dalla violinista e didatta Sonia Peana, patrocinato dall’associazione Il Jazz va a Scuola e sviluppato da Time in Jazz con il sostegno del Banco di Sardegna. Oltre alla musica dal vivo, come sempre a Time in Jazz, tanti altri appuntamenti e attività caratterizzeranno anche la prossima edizione. In un festival che parla di futuro, non poteva mancare uno spazio speciale dedicato alle nuove generazioni, impegno che Time in Jazz porta avanti da alcuni anni con l’ormai affermata formula di, un progetto dedicato, curato dalla violinista e didatta, patrocinato dall’associazionee sviluppato da Time in Jazz con il sostegno del Banco di Sardegna.

Dal 10 al 15 agosto, negli spazi di “Sa colte ‘e s’ Oltijiu”, il giardino accanto a Sa Casara (l’ex caseificio oggi sede dell’associazione Time in Jazz), bambini, ragazzi e adulti saranno accompagnati, attraverso spettacoli, laboratori, flashmob e mostre, alla scoperta della musica jazz e popolare, degli strumenti musicali, della multisensorialità, della musica come condivisione, e tanto altro, insieme a educatori musicali come l’esperta di body percussion Eliana Danzì, il musicoterapeuta e rumorista Luca Gambertoglio e il suonatore di ocarina Fabio Galliani, il chitarrista Paolo Li Volsi e Irene Villa, i percorsi d’arte per bambini di Maria Abis e Stefania Gagliardi Giustiniani e con la partecipazione di alcuni protagonisti del festival come lo stravagante duo GuerzonCellos; a ferragosto, l’immancabile appuntamento con l’attore Giancarlo Biffi e i racconti di Gufo Rosmarino alla chiesa di San Michele, nelle campagne di Berchidda.

, negli spazi di, il giardino(l’ex caseificio oggi sede dell’associazione Time in Jazz), bambini, ragazzi e adulti saranno accompagnati, attraverso spettacoli, laboratori, flashmob e mostre, alla scoperta della musica jazz e popolare, degli strumenti musicali, della multisensorialità, della musica come condivisione, e tanto altro, insieme a educatori musicali come l’esperta di body percussionanzì, il musicoterapeuta e rumoristae il suonatore di ocarina, il chitarrista Reno Brandoni , gli attori, i percorsi d’arte per bambini die con la partecipazione di alcuni protagonisti del festival come lo stravagante duo; a ferragosto, l’immancabile appuntamento con l’attoree i racconti di Gufo Rosmarino alla chiesa di San Michele, nelle campagne di Berchidda.

Libri e mostre



Collegato al tema del festival, tra musiche di diverse generazioni a confronto, è l’appuntamento con Time to Read. Titolo che racchiude la serie di incontri con i libri e i loro autori. Incontri in programma tra l’11 e il 14 agosto, negli spazi di Sa Casara a Berchidda (sempre alle 19). Tra i protagonisti, Vanni Lai , atteso l’11 agosto con “La Cantadora” (Minimum Fax 2023). La storia è ambientata nella Sardegna di inizio Novecento. Parla della prima donna musicista del canto tradizionale a chitarra, capace di opporsi a una società chiusa e maschilista. Collegato al tema del festival, tra musiche di diverse generazioni a confronto, è l’appuntamento conTitolo che racchiude la serie di incontri con i libri e i loro autori. Incontri in programma tra l’11 e il 14 agosto, negli spazi dia Berchidda (sempre alle 19). Tra i protagonisti,, atteso l’11 agosto con(Minimum Fax 2023). La storia è ambientata nella Sardegna di inizio Novecento. Parla della prima donna musicista del canto tradizionale a chitarra, capace di opporsi a una società chiusa e maschilista.

Barbara Baraldi (il 13 agosto) in “Il fuoco dentro. Janis Joplin. Il romanzo” (Giunti 2023) che, con sfumature noir, ripercorre la tormentata vita della rockstar considerata un’icona della beat generation. Il testimone passa, il 14 agosto, a Simone “ Danno ” Eleuteri e Massimiliano “ Masito ” Piluzzi. Autori, insieme a Fabio Piccolini di “Colle der Fomento Solo amore” (Minimum Fax 2022). Il racconto della carriera di uno dei gruppi rap italiani più influenti. Il dialogo tra generazioni è il tema proposto da “Prendetevi la Luna”. Libro di prossima uscita dello psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepet , in colloquio con Paolo Fresu il 12 agosto. Un’altra donna ribelle e fuori dagli schemi è quella raccontata da(il 13 agosto) in(Giunti 2023) che, con sfumature noir, ripercorre la tormentata vita della rockstar considerata un’icona della beat generation. Il testimone passa, il 14 agosto, aAutori, insieme a Fabio Piccolini di(Minimum Fax 2022). Il racconto della carriera di uno dei gruppi rap italiani più influenti. Il dialogo tra generazioni è il tema proposto daLibro di prossima uscita dello psichiatra, sociologo e scrittore, in colloquio con Paolo Fresu il 12 agosto.

Time to Read si sposta alla chiesa campestre di Santa Caterina, poco fuori Berchidda, dove, alle 17 è atteso il contrabbassista Sebastiano Dessanay con la presentazione di “337 Project ” (Touring Club 2022), libro scaturito dal progetto artistico realizzato tra 2018 e il 2019, che lo ha visto visitare tutti i comuni della Sardegna, uno al giorno, viaggiando esclusivamente in bicicletta, con al seguito il suo fido ukulele. A Ferragosto, l’appuntamento consi sposta alla chiesa campestre di Santa Caterina, poco fuori Berchidda, dove, alle 17 è atteso il contrabbassistacon la presentazione di(Touring Club 2022), libro scaturito dal progetto artistico realizzato tra 2018 e il 2019, che lo ha visto visitare tutti i comuni della Sardegna, uno al giorno, viaggiando esclusivamente in bicicletta, con al seguito il suo fido ukulele.

“Time in Jazz Diary 2022”, che rievoca la scorsa edizione del festival attraverso l’obiettivo del fotografo Fabio Lovino . Una selezione di scatti dello stesso Lovino sarà anche esposta negli spazi di Sa Casara, insieme a quelli del collega fotografo Andrea Rotili , nella mostra fotografica “Time to Time 2022”, il racconto per immagini della passata edizione del festival, con i suoi volti, le sue emozioni e le sue suggestioni. A chiudere le presentazioni editoriali, il 16 agosto (alle 12), al Museo del vino – Enoteca Regionale,, che rievoca la scorsa edizione del festival attraverso l’obiettivo del fotografo. Una selezione di scatti dello stesso Lovino sarà anche esposta negli spazi di Sa Casara, insieme a quelli del collega fotografo, nella mostra fotografica, il racconto per immagini della passata edizione del festival, con i suoi volti, le sue emozioni e le sue suggestioni.

Sa Casara



Sa Casara, sede dell’Associazione, resterà aperta per tutta la durata del festival, diventando come sempre il punto di riferimento per le arti visive. Queste troveranno il consueto spazio in questa edizione del festival con le opere della Collezione di Arte contemporanea CasArt. Collezione nata nel 1997 in seno al progetto PAV (Progetto Arti Visive); grazie al generoso contributo degli artisti che negli anni hanno partecipato alle iniziative del Festival. CasArt documenta gli esiti della ricerca e della sperimentazione artistica e creativa in Sardegna comprendendo anche opere di artisti nazionali e internazionali



Green Jazz



A completare e arricchire il programma contribuiranno infine percorsi guidati nella natura e nei siti archeologici; vari incontri e degustazioni di prodotti dell’enogastronomia locale; e le consuete iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale raccolte sotto l’insegna Green Jazz. Dal 2020 Time in Jazz fa parte di Jazz Takes The Green , la rete dei festival jazz ecosostenibili, prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa Green.

A completare e arricchire il programma contribuiranno infine percorsi guidati nella natura e nei siti archeologici; vari incontri e degustazioni di prodotti dell’enogastronomia locale; e le consuete iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale raccolte sotto l’insegna. Dal 2020 Time in Jazz fa parte di, la rete dei festival jazz ecosostenibili, prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa Green.

Abbonamenti e info



Tutti gli appuntamenti, come di consueto, saranno a ingresso gratuito, ad eccezione dei concerti in programma sul palco di Piazza del Popolo a Berchidda e di quello di Malika Ayane a L’Agnata del 9 agosto, fuori abbonamento.

Su Vivaticket si possono da ora acquistare gli abbonamenti per l’ingresso alle cinque serate sul palco centrale, dall’ 11 al 15 agosto: 110 euro il prezzo intero, ridotto a 100; le riduzioni sono valide per gli spettatori sopra i 65 anni, e per quelli sotto i 26. Tutti gli appuntamenti, come di consueto, saranno a ingresso gratuito, ad eccezione dei concerti in programmae di quellodel 9 agosto,fuori abbonamento.Susi possono da ora acquistare gliper l’ingresso; le riduzioni sono valide pergli spettatori sopra i 65 anni, e per quelli sotto i 26.