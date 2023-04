Work Academy: al via la quarta Edizione di

Parte dallo show-room “NonostanteMarras” di Milano la nuova edizione di Work Academy Sardegna, il progetto formativo rivolto agli studenti delle superiori. Promosso dalle Camere di Commercio sarde e organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Lunedì 3 aprile tre classi del liceo artistico “Ciusa” di Nuoro raggiungeranno il quadrilatero della moda milanese per incontrare alcuni dei protagonisti del Made in Italy di qualità. Il primo appuntamento sarà con lo stilista Efisio Marras negli spazi di NonostanteMarras per entrare nel mondo di uno dei brand sardi più conosciuti a livello internazionale e scoprire i segreti del percorso della struttura operativa dal design al commercio.

Seguirà un workshop che vedrà la collaborazione di Burda Style – storica rivista dedicata alla sartoria – con l’Accademia del Lusso rappresentata da Marco Bagalini, studioso delle nuove tecnologie per l’industria della moda con una particolare attenzione alla sostenibilità, e consulente, modellista e sarto presso la prestigiosa Sartoria Garibaldi. L’appuntamento sarà incentrato sulla rapida evoluzione della tecnica dei cartamodelli negli ultimi vent’anni, fino ad arrivare alla prototipazione digitale.

advertisement

La seconda giornata vedrà protagonista Delia Anfossi responsabile di show room in Italia ed estero per marchi nazionali ed internazionali come Roberto Cavalli, John Galliano, Blumarine, Calvin Klein e Alessandro Dell’Acqua e responsabile vendite all’estero per D&G, Fendi e Richmond.

Il Panel approfondirà i temi dell’evoluzione della moda dagli anni Novanta ai giorni nostri, con una carrellata sulle tendenze che hanno influenzato la società. Per chiudere alcuni consigli su come affrontare un mercato totalmente modificato dall’avvento dei social.

Giunto alla quarta edizione, Work Academy Sardegna punta a favorire la fase di transizione tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Si tratta di un’alternativa complementare al percorso di studi tradizionale, valida per acquisire crediti formativi per gli studenti.

Work Academy Sardegna nasce come opportunità di formazione costruita ad arte in forma di laboratori interattivi di musica, scrittura e moda, capaci di coinvolgere i ragazzi degli istituti superiori dell’Isola, chiamati a interfacciarsi operativamente con professionisti del settore.

Una formula efficace per conoscere realtà di successo e un’opportunità per possibili imprenditorialità future.

Per altri articoli clicca qui.