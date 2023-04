Sabato la conclusione della manifestazione sportiva (inizio delle regate fissato alle 12.00). Grande equilibrio in tutte le categorie, difficile sbilanciarsi sui favoriti per il podio

Dopo la pioggia e il freddo di giovedì, le regate del Campionato Europeo della tavola a vela giovanile Techno 293 sono tornate “a girare” a pieno ritmo sulle acque di Torbole (Alto lago di Garda), a un giorno dalla conclusione della competizione.

Paesaggio particolare questa mattina con le montagne innevate e un sole abbastanza tiepido. Nella tarda mattinata il vento da sud ha iniziato a soffiare regolarmente. É stato abbastanza regolare, non forte, spesso planante.

Under 13 (flotta gialla): sfida punto a punto tra Sarli e Nikolopoulos per il successo finale

I più piccoli hanno disputato tre regate, portandosi a sei prove totali. In vista di domani, ultimo giorno di competizione, si preannuncia un bel duello tra i primi due, separati da un solo punto. In testa il turco Sarli (a quota 9), seguito dal greco Nikolopoulos; un po’ più distaccati – al terzo e al quarto posto – gli italiani Casano e Burkhart (atleta del Circolo Surf Torbole, organizzatore dell’evento).

Under 15 maschile (flotta verde) e femminile (flotta rosa): Schleicher e Ioannou appaiati; Kivistik saldamente in testa

Anche tra gli under 15 maschili c’è grande equilibrio, in particolare nelle prime due posizioni: a ventiquattro ore dall’epilogo del Campionato Europeo Techno 293, il tedesco Schleicher e il greco Ioannou, sono appaiati a 9 punti. Terzo il greco Giannakopoulos; il primo italiano, Luca Pacchiotti, è quarto, a sette punti dal gradino più basso del podio.

Nella categoria femminile è al comando – con un discreto vantaggio – l’estone Kivistik. Seguono l’atleta del Circolo Surf Torbole Gaia Bonezzi (oggi 1-3-5) e la greca Anagnostou, terza a tre punti dall’italiana.

Under 17 maschile (flotta rossa) e femminile (flotta bianca): Tor e Güven veleggiano sulle ali dell’entusiasmo (e del successo)

Dopo sette regate sembra senza rivali lo spagnolo Tor: con quattro primi e due secondi parziali (un 14 scartato) è leader assoluto della classifica provvisoria con otto punti di vantaggio sul greco Koutelas. Primo italiano, al quarto posto, Riccardo Poledrini, a 9 punti dal terzo (Vasmanolis).

Tra le ragazze è in testa la turca Güven, con un margine di otto lunghezze sulla ceca Lojinova (a quota 18); terza la cagliaritana Teresa Medde, tallonata dalla greca Anagnostou e dalla turca Basdag, distanti solo quattro punti.

Plus maschile e femminile (flotta blu): Kokkinas amministra il vantaggio; Falkiewicz e Poledrini non fanno dormire sonni tranquilli Medde

Due gli italiani in zona podio tra i Techno Plus, uno in campo maschile e uno in quello femminile.

Tra gli uomini è al comando il greco Kokkinakis, con 3 punti di vantaggio su Marco Guida Di Ronza, portacolori del Circolo Surf Torbole (lo tallona, distante una sola lunghezza, il greco Panagopoulos).

Tra le ragazze in testa la sarda Angelina Medde con un solo punto di vantaggio sulla polacca Falkiewicz (a 10 la prima, a 11 la seconda). Terza, a tre punti dalla capolista, Veronica Poledrini. Anche in questa categoria sarà quindi finale al cardiopalmo.