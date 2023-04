Weekend di adrenalina con lo Slalom di Loceri

Weekend di adrenalina nel prossimo fine settimana per la 6^ edizione dello Slalom di Loceri, gara confermata tappa del Campionato Italiano Slalom. Oggi la conferenza stampa di presentazione

Loceri 25.04.2023 – Arriva lo sport nell’entroterra ogliastrino, il 29 e il 30 aprile 2023 con la sesta edizione dello Slalom di Loceri. Ogliastra Racing con la collaborazione dell’Associazione Arbus ProMotors riporteranno i piloti nel paese ogliastrino. Tutti gli amanti dei motori saranno coinvolti in una gara a base di adrenalina e velocità, nella Sardegna autentica, terra ideale per le gare su asfalto.

Nella sala consiliare del Comune di Loceri si sono svelati i segreti della 6^ edizione. Lo Slalom di Loceri – seconda tappa del Campionato Italiano Slalom 2023 con Trofeo Nord e Coppa ACI seconda zona. La gara sarà inoltre valida per il Campionato Regionale Slalom Sardegna indetto dalla Delegazione ACI SPORT Sardegna.

Studiata su un percorso collaudato di 3900 metri con 12 postazioni di birilli, nei due giorni di competizione si daranno battaglia piloti provenienti da tutta Italia. L’Ogliastra Racing in collaborazione con l’Associazione Arbus ProMotors, ha ufficializzato il percorso e presentato gli aspetti tecnici a giornalisti, piloti e appassionati.

Le parole di Gianfranco Lecca

Gianfranco Lecca sindaco di Loceri: << Anche quest’anno possiamo tagliare il nastro inaugurale dello slalom – ha detto il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca – riscopriamo la vocazione turistico sportiva del nostro territorio. Abbiamo seguito la gara lo scorso anno e abbiamo visto come si corre sotto il segno dello sport e in grande sicurezza. Siamo lieti che la manifestazione faccia emergere anche altri messaggi e siamo contenti che questo evento possa essere replicato anche perché ha creato occasioni di turismo e di lavoro e mette le persone a conoscenza del nostro territorio e della sua valenza naturalistica e paesaggistica. Lo abbiamo visto lo scorso anno, i piloti sono stati felici di partecipare alla gara ma anche ai tanti momenti di convivialità che si sono creati>>.

Dopo i saluti delle istituzioni e del sindaco di Loceri, nella sala consiliare, hanno preso parola gli organizzatori che hanno ribadito l’entusiasmo per lo slalom che, riconfermata tappa di campionato, sottolinea la valenza sportiva e logistica del paese.

Le parole di Seoni

Fabrizio Seoni presidente Ogliastra Racing: <<Lo Slalom di Loceri – ha detto– alla sua sesta edizione, corre su un territorio che sta facendo la storia dello sport motoristico locale. Abbiamo un percorso particolarmente votato per le competizioni su asfalto a ostacoli e prevediamo una edizione con oltre 60 gli iscritti. Tra le indiscrezioni spiccano i nomi di Michele Puglisi campione della edizione 2022, Salvatore Venanzio, Luigi Vinaccia e vincitore della prima edizione dello Slalom di Loceri Francesco Marrone>>.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 e domenica 30 aprile. La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Regione Sardegna, dell’Unione dei Comuni e del Comune di Loceri, si sviluppa su un percorso collaudato. Lo Slalom di Loceri prenderà il via sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 la zona artigianale del paese sarà sede delle verifiche tecniche, in particolare la Via Enrico Berlinguer. Il parco assistenza sarà ubicato in Via Eugenio Uda. La mattina del 30 aprile dalla via Roma la partenza della prima manche. Alle 9.30 la prima manche di ricognizione e le altre tre a seguire. La premiazione è fissata per le h 18.00 in piazza Nonnu Melis.

Lo Slalom

Lo Slalom è pronto di nuovo a rappresentare al meglio il territorio ricco di luoghi e accoglienza unici dell’Ogliastra; gli stessi che andranno a caratterizzare tutta la manifestazione. Questa edizione arricchita da Loceri con Gusto è nata dalla proficua collaborazione con le aziende dell’agroalimentare locale; aziende che esporranno e offriranno le loro produzioni; questo per consolidare il progetto di restituire l’immagine della Sardegna fatta di sport, panorami, profumi e sapori. Sarà anche un’occasione per promuovere i territori dove nascono le produzioni più autentiche, da sabato 29 aprile alle h 17:00 fino alla sera con la cena sociale per proseguire durante tutta la giornata di domenica negli stand dedicati alle degustazioni enogastronomiche”.

