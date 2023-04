“Il vino è un segmento fondamentale per il turismo perché il turista vuole sempre più esperienze. I percorsi legati al vino oggi hanno tantissimo successo, si pensa che per la vendemmia arriveranno 10 milioni di turisti e questo aiuta per la destagionalizzazione”. Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè al Vinitaly.

mgg/gtr (fonte video: Veronafiere)