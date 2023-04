Val Pusteria: festival ed eventi da non perdere

Organizzare una vacanza in montagna, in un luogo incantato come la Val Pusteria, non vuol dire solo perdersi tra i suoi meravigliosi paesaggi e assaporare tutte le prelibatezze della cucina tipica.

Ci sono molte attività che si possono effettuare in luoghi di montagna così caratteristici, come visitare il Lago di Braies, sciare, fare escursioni, passeggiate a piedi o in bicicletta e partecipare alla miriade di sagre ed eventi che vengono organizzati in ogni stagione.

Da sempre l’uomo ha celebrato l’avvicendarsi delle stagioni, organizzando feste e seguendo rituali per ringraziare e gioire dell’abbondanza dei frutti e della generosità della terra. Che sia una nevicata abbondante, che porta migliaia di turisti a visitare la zona e permettere all’economia di girare. Oppure un buon raccolto, che consente alle aziende del posto di crescere, vale sempre la pena riunirsi e condividere buon cibo, balli e tante altre attività degne di nota.

Tra quelli che si possono segnalare come i più interessanti a cui partecipare, meritano menzione la grande caccia al tesoro delle uova di Pasqua, organizzata nel periodo pasquale, o le tante ciaspolate invernali, su per le cime limitrofe.

Ci sono poi i mercati settimanali dei paesini e dei borghi che circondano la valle. Per scoprire tutte le tipicità del posto, come il Mercato di Brunico o Dobbiaco, dove acquistare ottimi salumi e formaggi locali. Oppure semplicemente assaporare una cioccolata calda, ma anche il campionato italiano di sci di fondo.

Quello che però ogni anno catalizza il maggior numero di visitatori proprio per la sua suggestività è il Festival delle mongolfiere di Dobbiaco, nell’Alta Pusteria.

Cos’è il Festival della Mongolfiere di Dobbiaco

Questo suggestivo evento, che vede protagoniste numerose e coloratissime mongolfiere, rientra nel più ampio evento del Dolomiti Balloonfestival. Come ogni anno viene organizzato nel mese di gennaio. Si tratta, infatti, di un evento invernale, che riunisce squadre di professionisti ed esperti di volo in mongolfiera, per consentire ai visitatori nonché amatori di questi mezzi di trasporto aereo di ammirare uno spettacolo diverso e unico, che animano di fantasia le cime delle montagne. Il cielo in quell’occasione si tinge di mille colori, dati dalle centinaia di mongolfiere che gareggiano tra loro, sin dalle 10 del mattino.

Il Festival di apre, ogni anno, più o meno nello stesso periodo, con una cerimonia di inaugurazione, seguita dal Nightglow delle mongolfiere.

Dalla Piazza di Dobbiaco si levano in volo decine di mongolfiere telecomandate che i visitatori possono ammirare dal basso.

Cosa è possibile fare durante il Balloonfestival di Dobbiaco

Tra tutte le attività messe in calendario per l’occasione, certamente quella più divertente è un giro su una delle tante mongolfiere.

Salendo a bordo, si potrà godere di una visuale inedita e irripetibile sulle montagne che circondano il paese e sulla val Pusteria.

Per i più piccoli, è anche possibile vivere le esperienze organizzate durante il Kids-Balloon Day, giornata interamente dedicata ai bambini. Questi, infatti, possono salire su una mongolfiera legata al terreno o far volare direttamente una piccola mongolfiera o un aquilone.