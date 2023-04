“University tour 2023” a Cagliari

Lo speaker e conduttore radiofonico di Radio Deejay Michele Wad Caporosso apre il suo tour all’Università degli Studi di Cagliari. Appuntamento domani (lunedì 3 aprile) alle 11 presso l’Aula Magna Capitini del Polo Sa Duchessa

Lo speaker e conduttore radiofonico Michele Wad Caporosso conduce su Radio Deejay il programma di successo “Say Waaad?“. Apre a Cagliari il suo “University tour 2023”. Il tour lo vedrà visitare tanti atenei italiani affiliati a RadUni. Tra gli atenei figurano quelli di Roma, Milano, Verona, Perugia e Messina.

La prima data vedrà Wad confrontarsi con gli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari domani (lunedì 3 aprile) alle 11. L’incontro si terrà presso l’Aula Magna Capitini del Polo Sa Duchessa in via Is Mirrionis 1. “Say Waaad meets students: University Tour 2023″ è una masterclass aperta a tutti gli studenti.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Studentesca Universitaria UnicaRadio.Vede inoltre la collaborazione del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e della Prof.ssa Elisabetta Gola. Wad incontrerà gli studenti per discutere con loro di radiofonia. Ma anche per spiegare come si realizza e produce un programma longevo e di successo. Ma soprattutto mostrerà come costruire un progetto musicale di rilievo.

Il progetto Unica Radio

Unica Radio è la webradio degli studenti dell’Università di Cagliari. E’ figlia di un progetto universitario nato nel 2007. Tale progetto è inoltre finanziato da fondi dedicati alle attività culturali dell’Università di Cagliari e il fondo regionale dell’ERSU Cagliari. L’emittente è una realtà che coinvolge gli studenti e il territorio con partecipazione e numeri in costante crescita. Negli anni ha attivato diverse collaborazioni con emittenti nazionali tra le quali LA7, RAI, Radio Rai, m2o ed il Gruppo Editoriale L’Espresso. Il suo obiettivo principale è rivolto soprattutto alla promozione di cultura, eventi e informazione. Porta avanti le passioni degli studenti. Ne valorizza inoltre le attitudini ed evidenzia le innovazioni del presente. Unica Radio si caratterizza come una emittente sociale. Ha ricevuto per l’impegno e la valenza tecnica il ringraziamento dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’emittente è testata giornalistica registrata al Tribunale di Cagliari. Partecipa inoltre al progetto Europeo Europhonica all’interno del Parlamento di Strasburgo e di Bruxelles promosso dall’Associazione Raduni. Unica Radio è la prima radio universitaria in Italia a trasmettere in DAB+ e a diffondere i suoi contenuti attraverso le principali piattaforme di streaming (Spotify, Google Music su tutte).

