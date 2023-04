Una finestra sul mondo del lavoro per gli studenti del Roth

Lo sviluppo di un territorio comincia dalla creazione di una mentalità diversa. Investire sui giovani non solo è necessario; ma anche indispensabile per formare una nuova generazione di tecnici in linea con le richieste del mercato del lavoro.

Con questi obiettivi e grazie al Bando Scuola della Fondazione di Sardegna, è nato il progetto “Una finestra sul mondo del lavoro”, ideato dall’Istituto Tecnico Superiore “Angelo Roth” e dall’Associazione TeenHub, con il coinvolgimento e l’ospitalità della Nobento SPA.

Il progetto ha coinvolto 54 studenti e studentesse. Questi sono stati accompagnati in un percorso atto a riscoprire le proprie potenzialità, comprendere l’importanza delle cosiddette lifeskills e avvicinarsi al mondo del lavoro.

Durante questi mesi l’Istituto Tecnico Superiore “Angelo Roth” ha garantito ai suoi studenti un nuovo approccio al mondo scolastico/lavorativo e grazie all’ospitalità della Nobento Spa i giovani hanno potuto toccare con mano la vita aziendale.

L’obiettivo è stato proporre una esperienza unica ed innovativa, non il solito tirocinio.

Durante il progetto “Una finestra sul mondo del lavoro” gli studenti si sono interfacciati nell’area produzione nelle linee PVC, Vetreria, Verniciatura e Alluminio per apprendere le fasi di lavorazione, l’importanza del magazzino, la coordinazione tra i settori di intervento. Hanno approfondito le conoscenze del marketing, con i professionisti di IVision Communication e realizzato una piattaforma web per raccontare l’esperienza del progetto.

Nobento SPA per l’occasione ha realizzato e donato al Roth un box bidelleria che sarà inaugurato sabato 6 maggio.

