Una cartolina da Cutro: iniziativa Comitato per l’educazione alla pace

Il “Comitato per l’educazione alla pace” consentirà di confrontarsi sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza

A Fiorano Modenese un gruppo di persone del distretto vuole dare vita ad un ‘Comitato per l’educazione alla pace’. Tale Comitato fa propria l’implorazione di Papa Francesco. Queste le parole del Papa: “Per favore, facciamo respirare alle giovani generazioni l’aria sanata della pace. Non quella inquinata della guerra, che è una pazzia!”. Per arrivare alla costituzione formale del comitato, il gruppo promotore ha in programma diverse iniziative. Al Comitato potranno aderire tutte le persone e le associazioni che si riconoscono nell’art. 11 della Costituzione. La prima tappa è in programma l’11 aprile 2023, alle ore 20. L’iniziativa si terrà presso la sede del Circolo Nuraghe, a Villa Cuoghi, in Via Gramsci 32.

“Una cartolina da Cutro” consentirà di confrontarsi sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza con Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, la senatrice Enza Rando, vicepresidente di Libera fino all’elezione, il prof. Beppe Manni, l’attivista di Mediterranea Rita Tocco, con moderatore Egidio Pagani del gruppo promotore. E’ una iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con InArte e con il sostegno del Circolo Nuraghe.

Durante la serata saranno presenti volontari di Mediterranea per illustrare la propria attività e per raccogliere offerte. Al termine il circolo Nuraghe offrirà un’apericena con prodotti tipici. L’incontro servirà anche per raccogliere i nominativi di chi vuole essere informato e rimanere aggiornato sulle attività del Comitato per l’educazione alla pace.

