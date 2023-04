Ufficio scelte e revoche di Alghero: potenziata l’apertura degli sportelli

Sassari, 03 aprile 2023 – In seguito al pensionamento del dottor Antonio Italo Mario Cocco, il Distretto socio-sanitario di Alghero comunica alla popolazione che per far fronte alle esigenze dell’utenza, ha stabilito di potenziare l’attività allo sportello dell’Ufficio scelte e revoche di Alghero.

Nella settimana dal 03 al 07 aprile ci sarà un potenziamento degli sportelli aperti al pubblico con personale dedicato. Inoltre, i nuovi orario dell’Ufficio Scelta e revoche saranno i seguenti:

lunedì e mercoledì, dalle ore 08.30 alle 17.30 (orario continuato)

martedì e giovedì, dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

venerdì, dalle ore 08.30 alle 15.30 (orario continuato)

Servizio Scelta e Revoca

Il servizio di Scelta e Revoca del Medico consente di scegliere o revocare il proprio Medico di Medicina Generale. Ma anche di consultare gli elenchi dei Pediatra di Libera Scelta, visualizzare i propri dati anagrafici e le proprie esenzioni.

Tale servizio “cambio del medico” permette di visualizzare l’orario di ricevimento di ciascun medico di famiglia, l’indirizzo dell’ambulatorio, calcolare la distanza dalla propria abitazione e scegliere l’opzione preferita con un semplice click.

Per il cambio del Pediatra di Libera Scelta è necessario recarsi agli sportelli dell’ASL.

L’utente per accedere al servizio on line di cambio del medico dovrà essere in possesso delle credenziali (username, password e pin), rilasciate sulla base del riconoscimento dell’identità fatto di persona da parte di un operatore di sportello dell’Azienda Sanitaria Locale. Per chi volesse ottenere le credenziali è dunque possibile rivolgersi agli sportelli dell’ASL VC.

La Tessera europea di assicurazione e malattia (TEAM), consegnata a domicilio dall’Agenzia delle Entrate, non sostituisce il documento d’iscrizione al S.S.N.

