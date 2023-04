Ue, col Pnrr fondi 4.5 volte superiori alla norma

Con il Pnrr l’Italia dovrà spendere una cifra superiore 4,5 volte alle risorse messe normalmente a disposizione dall’Unione europea. E’ quanto sottolinea uno studio della Cgia Mestre.

Tra il 2023 e il 2026 sarà necessario utilizzare in media 42 miliardi all’anno per poter realizzare tutti i progetti previsti dal piano. Per gli autori dello studio “è evidente che raggiungere questo obiettivo sarà quasi impossibile”.

mgg/gsl