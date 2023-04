Tumori Femminili e sport:il 6 Maggio a Cagliari si da un calcio al cancro. Il gioco di squadra per vincere sulle sofferenze legate ai tumori femminili: ma questo è lo spirito dell’evento.

“Tumori Femminili e Sport: un calcio al cancro”, che si svolgerà il prossimo 6 maggio a Cagliari al T-Hotel in Via dei Giudicati, n°66, dalle 9 alle 13:30 e al Centro Sportivo Giuseppe Belly (ex campo Ossigeno) in Viale Cimitero 29, dalle 17 alle 20.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è promossa dalle associazioni MAI PIU’ SOLE contro il tumore, CITTADINANZATTIVA SARDEGNA ODV ETS, dalla Fondazione Taccia per la Ricerca sul Cancro ETS, e dalla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) BPW Italy Sezione di Cagliari con il Patrocinio del Comune di Cagliari.

“Il gioco di squadra fa la differenza” è il motto che ruota attorno all’evento. Sì, perchè giocare la partita con la malattia in tanti, in rete, con medici, specialisti, amici, familiari e associazioni aiuta a cancellare il dolore e la solitudine e a ritrovare il sorriso e la fiducia nella vita;

La manifestazione, che si svolgerà nell’intera giornata di sabato 6 maggio, sarà articolata in due momenti differenti:

Nella mattinata, come in un’armoniosa azione corale, si passeranno la palla esperti del settore dell’oncologia, della genetica medica, rappresentanti delle associazioni di volontariato e pazienti che racconteranno, con il sorriso, il proprio trascorso oncologico.

La sera si avrà la vera e propria dimostrazione sportiva del gioco di squadra, infatti si svolgerà un torneo di calcio a 5 amatoriale (perlopiù femminile) in cui scenderanno in campo pazienti, medici, familiari, giocatrici amatoriali e professioniste promuovendo lo spirito del fair play e dell’importanza dello sport.

Programma scientifico

Presentazione e coordinamento dei lavori: Francesco Birocchi

Saluti – ore 9:00

Paolo Truzzu, Sindaco del Comune di Cagliari

Albachiara Bergamini, Presidente di Fidapa BPW Italy sezione di Cagliari, Presidente di Mai più sole contro il tumore

Silvia Trois, Vicepresidente di Fidapa BPW Italy Distretto Sardegna

Vincenzo Pinna, Cittadinanza Attiva

Carlo Cabula, Presidente LILT Cagliari

Prima Sessione – ore 9:45

Peso e cancro

Moderatore Prof. Giorgio La Nasa, Prorettore delegato per le attività sanitarie dell’Università di Cagliari

Prof. Antonio Macciò, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli studi di Cagliari, Direttore Ginecologia Oncologica dell’Ospedale Oncologico Businco

“L’incremento del peso come induttore del cancro”

Prof.ssa Clelia Madeddu, Professoressa Associata dell’ Università degli Studi di Cagliari e Oncologa dell’ Ospedale Policlinico Duilio Casula di Monserrato

“Il cancro come modificatore del peso”

Prof.ssa Sabrina Giglio, Professoressa Ordinaria di Genetica Medica dell’ Università di Cagliari

“Diagnosi molecolare del tumore”

Dott.ssa Rita Nonnis, Chirurga Senologa dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

“La scelta chirurgica in senologia inficia l’attività sportiva?”

Coffee break – ore 11:00

Seconda sessione – ore 11:15

L’attività fisica come prevenzione e cura

Moderatore : Dott. Daniele Farci, Direttore dell’ Unità di Medicina e Oncologia della Nuova Casa di Cura Decimomannu

Daniela Tocco, Insegnante educazione fisica, allenatrice e formatrice sportiva, personal and mental coach, presidente dell’Associazione Passu Passu

Diana Sechi, Presidente dell’Associazione Karalis Pink Team

Cristina Concas, Presidente dell’ Associazione Flamingo’s Road

Terza sessione – ore 12:00

Le pazienti, associazioni e testimonianze

Moderatrice: Daniela Cadeddu, Mai Più Sole contro il tumore

Dott.ssa Valeria Caredda, Già Responsabile Centro Donna Cagliari

“Stato dell’arte della prevenzione”

Maria Fois Maglione, Presidente de Il giardino di Lù

Francesca Pisu, Presidente Sinergia Femminile

Monica Melis, Referente regionale aBRCAdabra

Loredana Pau, Vice Presidente Europa Donna

Lorena Porceddu, Presidente AISTOM Sardegna

Manuela Ambu, Presidente Associazione Charlie Brown

Annarita Agus

Chiusura dei lavori e valutazioni finali – ore 12:30

Torneo amatoriale di calcio a 5

Il torneo amatoriale di calcio a 5 si svolgerà al Centro sportivo Giuseppe Belly (ex campo Ossigeno) in Viale Cimitero, n° 29 a Cagliari dalle 17 alle 20.

Per conclusione come ogni anno sarà un momento in cui scendono in campo amicizia, sorellanza e tanto divertimento.

Per altri articoli clicca qui.