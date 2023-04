Treviso - Striscione sulla chiesa di San Niccolò - No alla strage degli agnelli. Mangiare l'Agnello a Pasqua non è collegato alla Religione.

Treviso – Striscione sulla chiesa di San Niccolò

Treviso – Striscione sulla chiesa di San Niccolò – No alla strage degli agnelli. Mangiare l’Agnello a Pasqua non è collegato alla Religione.

E’ una tradizione, o meglio ormai una moda, derivante da un fatto semplicissimo. Striscione sulla chiesa di San Niccolò:

In questa stagione nascono gli Agnelli, e, mentre le femmine vengono tenute per il latte e la riproduzione, i maschi sono macellati.

Si creava così in passato un’offerta abbondante di carne sul mercato, per cui anche i più poveri potevano comperare carne a basso prezzo.

advertisement

Tutto qui.

L’Agnello di Dio del Cristo, non è l’abbacchio a scottadito di cui si strafocano certi “fedeli”, ma è, evidentemente, un Agnello spirituale.

Il massacro di centinaia di migliaia di cuccioli in questo periodo non è giustificato dalla ricorrenza, anzi è in contrasto, è una vera offesa per una festa di pace e di vita.

Ci piacerebbe che gli uomini di Chiesa spiegassero questi concetti a chi li ascolta, invitandoli a celebrare la Pasqua senza sangue e sofferenze di creature innocenti.

Rinunciando a usanze arcaiche e obsolete, tenute in vita solo da chi ci guadagna.

Nella serata del 4 aprile, Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI hanno affisso sulla staccionata dell’entrata della chiesa di San Nicolò.

La più grande di Treviso e simbolo storico della città, uno striscione contro la vergognosa strage Pasquale.

https://www.centopercentoanimalisti.org/