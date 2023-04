Trasferta Parma vietata ai tifosi rossoblù residenti in provincia di Cagliari. Cagliari Fan Club: “comportamento dell’Osservatorio discriminatorio, colpisce il tifo pulito e i tifosi corretti”

, – L’associazione Cagliari Fan Club apprende con costernazione il mancato accoglimento da parte del TAR dell’Emilia Romagna del ricorso presentato dal Cagliari Calcio contro il divieto di vendita dei tagliandi d’ingresso allo stadio “Ennio Tardini” ai residenti nella provincia per la partita Parma-Cagliari.

Il ricorso era stato presentato dopo che il CNIMS – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, aveva introdotto un divieto di vendita dei tagliandi nel settore ospiti dello stadio ai residenti nella provincia di Cagliari per presunti motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I Cagliari Fan Club, associazione di tifosi rossoblù ufficialmente registrata e riconosciuta dal Cagliari Calcio, che vanta oltre venti sezioni e più di mille soci in tutta la Sardegna e in Italia, esprime il proprio sconcerto per una decisione che penalizza tutti i tifosi rossoblù corretti che amano il tifo pulito, che si recano allo stadio solo ed esclusivamente per sostenere il Cagliari, talvolta incontrando anche i tifosi avversari con i sentimenti di rispetto e amicizia propri dello sport, e in particolare del calcio.

L’organizzazione delle trasferte per i tifosi del Cagliari richiede tempo, sacrifici e ingenti spese economiche. La decisione del CNIMS danneggia pesantemente centinaia di tifosi che avevano organizzato da tempo la trasferta e che ora non potranno sostenere la squadra rossoblù in un momento decisivo della stagione di Serie B.

In vista dei play off

Ciò che ci preoccupa maggiormente è che il provvedimento sia arrivato ad una settimana dal giorno della partita. In vista delle prossime trasferte e dei possibili play off, bisogna chiarire definitivamente questo aspetto. Non è la prima volta, infatti, che si prendono decisioni calate dall’alto a livello nazionale contraddittorie e anomale.

Questo episodio determina un precedente pericoloso che non possiamo assolutamente accettare; perché significa che in qualsiasi momento le trasferte possono essere vietate in maniera discriminatoria e senza apparenti motivi validi ai tifosi.

Di fronte a questa enorme ingiustizia, condividiamo i concetti espressi nel comunicato stampa del Cagliari Calcio. Chiediamo che la società, l’Osservatorio e qualsiasi altro organo competente in materia, si impegnino, immediatamente, affinchè questo episodio non si ripeta; anche in vista dell’importante finale di stagione.

Serve trasparenza nelle decisioni e rispetto per i tifosi rossoblù che hanno sempre seguito la squadra in trasferta rispettando le regole e nella massima correttezza.

