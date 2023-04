Tossilo, Loddo (FIT CISL): “Soddisfatto per esito incontro in prefettura, presi impegni per sbloccare stipendi e riapertura impianto”

Nuoro, 03 aprile 2023 – Il commento del segretario della Fit Cisl, Gianni Loddo, al termine della riunione convocata questa mattina in Prefettura a Nuoro. “Grazie alla mediazione del Prefetto Gianfranco Dionisi, l’incontro di questa mattina per sbloccare la vertenza dei lavoratori della – Il commento del segretario della Fit Cisl, Gianni Loddo, al termine della riunione convocata questa mattina in Prefettura a Nuoro. “Grazie alla mediazione del Prefetto Gianfranco Dionisi, l’incontro di questa mattina per sbloccare la vertenza dei lavoratori della Tossilo spa è stato sicuramente proficuo. Ho sottolineato ancora una volta come si debba ringraziare i 35 lavoratori dell’impianto per la pazienza avuta finora – premette Loddo -. Nonostante siano quattro mesi senza stipendio e senza certezze per il futuro, hanno dimostrato senso di responsabilità e lucidità, pur portando avanti le giuste rivendicazioni.

Le risorse per gli stipendi, un milioni di euro messi a disposizione dalla Regione, sono stati trasferiti ai Comuni e nel giro di una decina di giorni saranno utilizzati per pagare gli stipendi, anche gli arretrati. Anche sul fronte del futuro dell’impianto abbiamo avuto rassicurazioni dalla Regione.

Serve ancora un mese e mezzo circa per fare delle verifiche, dopodiché l’assessorato regionale dell’Ambiente è pronto ad autorizzare la riapertura. Come denunciamo da tempo, il carico dei rifiuti del territorio ha superato i livelli di guardia. Inoltre, con l’arrivo della stagione turistica, la situazione è destinata a peggiorare. Non è pensabile che si arrivi all’estate con l’impianto di Tossilo ancora chiuso”, conclude Loddo.