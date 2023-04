Gallipoli: torna Amici a 4 zampe

Torna Amici a 4 zampe, la V Edizione del Concorso di Bellezza e Simpatia che si terrà all’Ecoresort Le Sirenè a Gallipoli dal 6 al 7 maggio

Il 6 maggio è la giornata dedicata alle esibizioni, alle dimostrazioni e all’educazione per un corretto rapporto con gli animali domestici. Tra gli interventi, si segnalano Pina Antico, Gianluca Greco, Pierre Luigi Trovatello, Francesca Toto, Antonia Colopi e la dimostrazione di toelettatura di Le Terme di Achille. Le attività sono in programma dalle 10 alle 13.

Le prove del concorso vero e proprio sono previste domenica alle 10. Inoltre, comprenderanno le categorie di Best in Like, Best in Beauty e Best in Empathy. In programma anche un momento speciale dedicato al Pastore Tedesco a cura di Luciano Parlangeli di Lu.Pa.

Inoltre, si alterneranno alle prove le passerelle dedicate allo Special Salento Bully e una sfilata di moda organizzata in collaborazione con Acquaviva Acquario di Tuglie.

Ingresso gratuito. Partners dell’evento Monge, Acquaviva Acquario, Arcaplanet, Real Bowl, Farmina, Elanco Advantix, Pizzardi Editore.

La manifestazione potrebbe prevedere una continuazione nel pomeriggio in base al numero di adesioni.

Tariffe speciali per chi volesse soggiornare nelle nostre strutture in occasione dell’evento. Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè.

Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport.

Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele. I posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale; nella ricerca di nuovi servizi; e infine iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU. Infatti, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.

