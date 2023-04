Thiesi e Ozieri: un Pediatra al Consultorio

Sassari, 06 aprile 2023. La Asl di Sassari al fine di venire incontro alle esigenze della popolazione e, in particolare, delle famiglie, potenzia le sedi consultoriali di Thiesi e Ozieri. Infatti, dal 2 maggio potranno contare sulla presenza di una Pediatra.

La Sc Consultorio per la salute delle famiglie, di concerto con la Direzione della Asl di Sassari, comunica che a partire da martedì 2 maggio, la dottoressa Daniela Ticca prenderà servizio nell’azienda sanitaria. Viste le esigenze contingenti del territorio, al momento garantirà la sua presenza nel Consultorio di Ozieri, nelle giornate di lunedì, dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30; e di martedì, dalle ore 8.00 alle 14.00. Mentre, nel consultorio di Thiesi, nella giornata del mercoledì dalle ore 8.00 alle 14.00; e giovedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

La figura del Pediatra all’interno del Consultorio, opera in equipe nell’ambito della prevenzione. Si prende cura della coppia durante la gravidanza e sostenendola nel post nascita per quanto riguarda in particolare. La genitorialità, l’allattamento al seno, l’alimentazione complementare, la prevenzione degli incidenti domestici e stradali e la prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e comportamentali.

Il consultorio familiare

Il consultorio familiare, in Italia è una tipologia di struttura sanitaria istituita con la legge del 29 luglio 1975, numero 405 (istituzione dei consultori familiari) allo scopo di intervenire in sostegno alla famiglia o al singolo che vi faccia ricorso.

Esso è un servizio gestito ed organizzato dalle regioni italiane. E’ fornito istituzionalmente dalle ASL alla quale compete l’organizzazione finanziaria e gestionale, rientrante nelle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

