Vedere il forte portoghese Diogo Carvalho alla mercè di Matteo Mutti fa capire quanto anche le individualità italiane siano determinanti in un campionato che ha visto la presenza di prospetti consistenti provenienti dalle culle pongistiche più rinomate del mondo. Dopo quel 3-0 nitido e sacrosanto in favore del padrone di casa i conti sono presto fatti.

Non è altresì automatico che Gaston Alto si imponga con il numero 1 d’Italia e campione nazionale assoluto Leonardo Mutti; eppure ci riesce con autorità lasciando un lumicino di speranza ai giallo blu.

Marco Antonio Cappuccio entra in campo con la solita presenza di spirito, non badando al fatto che di fronte ci sia un tale lusitano chiamato Joao Monteiro. Combatte, perde, ma a testa alta. All’iberico dell’altra sponda sta stretta la sconfitta dell’esordio e alla sua seconda uscita deve prendere le misure ad un Marco Rech Daldosso chiamato a sostituire un Mutti senior che evidentemente non è piaciuto al tecnico cinese Wang Hong Liang. La mossa non funziona perché Diogo appare molto più concentrato e con grande autorevolezza conquista il secondo punto norbellese. Si assiste così al derby italiano tra Matteo Mutti e Cappuccio. Acclamatissimo dalla tifoseria, il beniamino locale regala la finale scudetto in tre set ma il “siculo ospite” ha avuto diverse chance per allungare il brodo, purtroppo sfumate nei due parziali terminati ai vantaggi. Inutile a quel punto la sfida tra l’asso sudamericano e Monteiro che rinunciando fa fissare il punteggio sul 3-3 utile al sodalizio messinese per andare in finale in virtù della migliore posizione dopo la stagione regolare.