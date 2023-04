Tecnocasa, offerta immobiliare: exploit del trilocale

L’analisi dei dati raccolti dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa mette in evidenza che il trilocale è la tipologia maggiormente presente sul mercato (34,3%). Seguono il quadrilocale (24,1%) e il bilocale (23,1%)

L’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha evidenziato che nella seconda parte del 2022 si è riscontrato un aumento, rispetto alla rilevazione precedente, della concentrazione dei trilocali.

I capoluoghi di regione non inseriti nella categoria “grandi città” registrano una maggiore concentrazione dell’offerta su questa tipologia (34,4%) e una contrazione della stessa su monolocali e cinque locali (molto probabilmente perché più compravenduti o non immessi sul mercato al fine di conservarne la proprietà).

Dai dati raccolti si evince inoltre un calo dell’offerta immobiliare abbastanza generalizzato sul territorio, in particolare nelle metropoli e nei capoluoghi di provincia.

Tra le motivazioni possiamo rintracciare: la corsa al mattone iniziata dopo la pandemia che ha contribuito all’assorbimento delle abitazioni presenti sul mercato; l’elevata inflazione che ha fatto desistere dalla vendita i proprietari, i quali non vedono alternative di impiego della liquidità; l’aumento dei costi delle materie prime che ha determinato un rallentamento dei progetti di sviluppo immobiliare in corso.

A conferma della prudenza in essere nel settore delle costruzioni ci sono gli ultimi dati Istat concernenti i permessi per costruire: nel terzo trimestre del 2022 si riscontra una forte diminuzione soprattutto per il comparto residenziale.

