Suicidio carcere di Uta. Persone con grandi disagi non possono essere gestite in carcere. Occorrono altre strutture. Chiederò tavolo di confronto con sindacati e personale del carcere di Uta.

Suicidio carcere di Uta. Persone con grandi disagi non possono essere gestite in carcere. Occorrono altre strutture. Chiederò tavolo di confronto con sindacati e personale del carcere di Uta

Dichiarazione di Irene Testa Garante regionale delle persone sottoposte a privazione della libertà personale

Ha ragione Michele Cireddu del sindacato di polizia penitenziaria della Uilpa a proposito del suicidio avvenuto nel carcere di Uta. Non si può continuare ad usare il carcere come contenitore di tutte le problematiche. Non si può pensare di gestire gli eventi critici di una struttura problematica come Uta con la carenza di personale idoneo a trattare situazioni di grande disagio. È necessario assumere personale, differenziare le strutture e dedicare maggiori risorse al carcere. Sono troppi i detenuti che si tolgono la vita in carcere. Nella giornata di ieri oltre a quello di Cagliari si è registrato un suicidio anche a Palermo. Per queste ragioni chiederò un tavolo di confronto con i sindacati di polizia penitenziaria e il personale del carcere di Uta.

“Impossibile ignorare una morte in una cella, ancora di più per la giovane vita e la ricorrenza della Pasqua”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris dell’associazione Socialismo Diritti Riforme con riferimento alla notizia del suicidio di Angelo Frigeri in una cella della Casa Circondariale di Cagliari-Uta.

“Le Istituzioni sono sempre più chiamate- sottolinea – a una profonda riflessione e a rivedere il sistema della pena. La Costituzione non è carcerocentrica. La ricerca delle cause non può prescindere da una seria valutazione su diversi aspetti critici di un sistema che, specie in Sardegna, ha necessità di una riorganizzazione. Un suicidio non può trovate facili motivazioni, anche perché spesso imprevedibile, altri aspetti invece devono essere affrontati e risolti”.

“Le carceri devono essere l’extrema ratio non lo spazio per contenere persone che hanno bisogno di altre risposte. Disporre di case protette per persone con gravi patologie psichiche aiuterebbe tutti, soprattutto chi – conclude l’esponente di SDR – quotidianamente garantisce sicurezza e trattamento”.