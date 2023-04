Stalking storie di un crimine ordinario di Antonio Russo, presentazione a Roma

Stalking storie di un crimine ordinario di Antonio Russo, presentazione a Roma

L’Associazione della Tuscia, Studio Scopelliti – Ugolini, Piemontesi

a Roma – Famija Piemonteisa, Unar (Unione Associazioni Regionali di

Roma e del Lazio), Accademia Dinastica Universitaria Nobile Famiglia

Agricola – A.D.U.O.M.S.S.A.N. A.D. MMXXII, in collaborazione con I

Quaderni del Bardo Edzioni di Stefano Donno organizzano la presentazione

del libro di Antonio Russo dal titolo Stalking – storie di un crimine

ordinario edito da i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno.

L’appuntamento è previsto per il 14 aprile alle ore 18:00 presso Unar

(Unione delle Associazioni Regionali a Roma e Provincia) – Via Ulisse

Aldrovandi, 16 e 16/b a Roma. Interverranno l’Avvocato Benito Sposato

del foro di Roma, la Dott.ssa Francesca della Valle, giornalista,

Presidente dell’ associazione Labirinto 14 luglio; il Delegato per Roma

e Lazio dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia

Agricola il Principe Massimo Spadoni di Roccafluvione, il Dr. Davide

Novaglio del coordinamento Romano Dipartimento Attività Produttive,

Responsabile delle Imprese; l’attrice Francesca Brandi, e l’editore

Dott.re Stefano Donno.

Il libro

“Stalking, Storie di un crimine ordinario” è il titolo nel nuovo

capolavoro saggistico del criminologo e attivista Antonio Russo. Un

titolo, quello del saggio edito dalla casa editrice leccese “I

Quaderni del Bardo Edizioni” di Stefano Donno, che è candidato ad

essere uno dei più efficaci libri di prevenzione verso una grande piaga

sociale: la violenza contro le donne in tutte le forme nelle quali essa

viene esercitata.

Partendo da un completo excursus storico, giuridico e

criminologico il libro “Stalking, Storie di un crimine ordinario” si

rivela essere un vero e proprio manuale per il profiling e la

prevenzione della fattispecie criminologica. Il cuore pulsante

dell’opera sono le testimonianze di donne, vittime e guerriere, che

condividono le loro storie di figlie, mogli, compagne e madri, vissute

all’ombra della violenza subita per mano di quell’uomo che aveva

promesso di amarle e proteggerle.

Un "amore malato" fa da sottofondo alle tragedie

Un “amore malato” fa da sottofondo

alle tragedie – narrate dalle protagoniste – che vedono la

complicità di uno Stato ancora indifferente o, forse, non troppo

“maturo” per impedire che le donne possano essere vittime di quei

comportamenti criminosi posti in essere da un uomo maltrattante; i dati

espressi dalle indagini statistiche nazionali e internazionali mostrano

una realtà allarmante: innumerevoli sono le donne maltrattate e, nei

casi più gravi, uccise per mano di colui che avrebbe dovuto amarle

incondizionatamente.

“Gestire il dolore di una violenza del genere è

una delle più grandi sofferenze che si possano provare. Essere violata

nei propri diritti ti rende impotente nell’anima e nella mente.

Uscirne è un calvario, forse più acuto dello stesso momento in cui la

bellezza della vita svanisce. La più grande forza è la

metabolizzazione di ciò che subisci e la trasformazione in una lotta

che possa servire all’umanità” afferma la dott.ssa Francesca della

Valle nella prefazione a sua cura del libro del “paladino della

lotta” Antonio Russo.

L’opera

Composto da “note alla lettura” curate da

Francesa Brandi, Antonia Depalma, dall’avv. Benito Sposato e

dall’avv. Vincenzo Piserchia e dalla postfazione a firma del

consigliere regionale Donato Metallo, l’opera è completa di ogni

informativa utile a prevenire e combattere il crimine della violenza e

dello stalking grazie alla ricchezza ed accuratezza delle informazioni

contenute, che fungono da vero e proprio supporto; di estrema utilità

sono, a questo proposito, i contenuti relativi agli strumenti tecnici

per la difesa dagli atti persecutori che ledono quei diritti inviolabili

garantiti dalla Carta Costituzionale e dalle numerose disposizioni

legislative internazionali.

“Stalking, storia di un crimine

ordinario” è, dunque, un libro saggistico destinato principalmente

alle vittime del reato di violenza e stalking, agli esperti e ai cultori

della materia giuridica e si propone di sensibilizzare la società

affinché, con consapevolezza, non vi sia “mai più una di meno”.

Info link al libro

https://iquadernidelbardoedizionidistefanodonno.com/posts/440424378818549955?hl=it

[1]