Sindaco eletto nel Parco Vesuvio

Il sindaco di Somma Vesuviana è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano): “Ora è necessaria la svolta per la nostra Montagna. Il Parco Nazionale del Vesuvio così come la Villa Romana Augustea portata alla luce, grazie alla missione archeologica internazionale italo – nipponica e il notevole patrimonio culturale, rappresentano il vero volano per lo sviluppo economico e sociale di Somma Vesuviana!”.

“Al centro ci sarà la valorizzazione della Montagna. Ma anche la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio. La notizia della mia nomina, mi riempie ancora di più di gioia. Infatti tale notizia arriva proprio nelle ore in cui Somma Vesuviana ha visto l’inizio dei Riti della Montagna che si concluderanno il 3 Maggio”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. E’ infatti stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il Parco Nazionale del Vesuvio sorge nella data del 5 giugno 1995. Il suo scopo è salvaguardare le specie animali e vegetali della zona. Le sue bellezze geologiche ed il suo patrimonio culturale lo rendono uno tra i li luoghi più visitati al mondo.

