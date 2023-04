Sider Alloys, visita dell’Assessore Pili: “Finalmente in ripresa”

“È necessario rafforzare la coesione del sistema industriale regionale, che non deve essere diviso da localismi”. Lo afferma l’assessore dell’Industria, Anita Pili, che questa mattina si è recata in visita agli stabilimenti della Sider Alloys di Portovesme, per verificare personalmente il riavvio del sito produttivo, insieme all’Amministratore Delegato Giuseppe Mannina e al Direttore Affari Generali e Legali Eros Brega.